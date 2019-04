Sectores en Honduras sin energía eléctrica este martes  

San Pedro Sula, Honduras.

La zona litoral y el centro sur de Honduras sufrirán los cortes de energía eléctrica que la Empresa Energía Honduras (EEH) ha programado para este martes 8 de abril.

Sectores de La Ceiba, San Matías y Marcovia serán los más afectados durante varias horas.

Aquí el listado de las colonias sin luz mañana:



San Matías, Francisco Morazán (De 9:00 am a 4:00 pm)

San Matías, Quiscamote y zonas aledañas.



Marcovia, Choluteca (De 8:00 am a 4:00 pm)

Parte de ciudad de Choluteca:

Barrio Santa Lucía

Barrio San Juan Bosco

San Pedro Sur

Un sector de la colonia Víctor Argeñal

Colonia Los Profesores

Ashonplafa

Marcovia

Las Piletas

Antenas de audio video

Piedra Parada

El Carrizo

Renacer

Palenque

Tulito

El Fantacioso

Zonas Aledañas.



La Ceiba, Atlántida (De 8:00 am a 12:00 m)

Barrio La Isla

Zona Viva desde D'Lido hasta canchas el potrero



La Ceiba Atlántida (De 1:00 pm a 5:00 pm)

Barrio La Barra

Zona Viva desde Partenon Beach hasta el Sea View.