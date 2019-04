El bulevar de la 33 calle de San Pedro Sula ya está habilitado e iluminado

San Pedro Sula, Honduras.



Entre 45 minutos y hasta una hora se tardaban los conductores para cruzar la 33 calle desde la intersección con el bulevar del este conocida como El Polvorín hasta la Toyota.



Por las noches, la arteria era menos transitada por la oscuridad, lo que congestionaba aún más el bulevar del este, sobre todo en horas pico.

Hoy y con la transformación de la vía de dos carriles a un moderno bulevar, el trayecto se hace entre siete y 10 minutos y por las noches está completamente iluminada generando más seguridad a los conductores. Es un tramo de siete kilómetros que por años estuvo abandonado.



El bulevar de la 33 ya está habilitado en su totalidad y puede ser utilizado como vía alterna al bulevar del este. Las personas que van al aeropuerto desde occidente y desde la Gran Central pueden hacerlo por esta arteria.

La transformación de la 33 calle en un bulevar moderno y amplio dio plusvalía al sector sureste.

Las obras



En la 33 calle se hicieron tres proyectos: la reconstrucción de la calle existente, la ampliación de los carriles y un puente, además de los colectores secundarios.



Esta es la décima obra del proyecto San Pedro Sula Siglo 21 con una inversión arriba de los 220 millones de lempiras.

Melina Martínez, administradora de proyectos de Siglo 21, dice que ya está por finalizar la señalización horizontal y se colocarán reductores de velocidad. “Estamos limpiando y engramando varias partes porque el tramo donde se trabajó mide más de 5.1 kilómetros”, dijo la ingeniera.



Detalló que antes eran dos carriles de siete metros, que se ampliaron y se construyó un bulevar, además de aceras, bahías de buses, el colector principal, que lo hizo la alcaldía, y los secundarios Siglo XXI.

Es una vía alterna al bulevar del este y conecta con el aeropuerto.

Con la transformación en el bulevar, también los negocios de la zona han optado por transformarse y han sido remodelados y están construyendo nuevos.



Hay plazas comerciales, bodegas y nuevas naves industriales que están construyendo en ese sector.



“Hoy da gusto invertir en lo de uno porque la obra construida es moderna, posiblemente muchos sampedranos no vean este proyecto porque no viven en esta zona y no pasan por acá, pero realmente nos sentimos satisfechos”, aseguró Mario Montes, propietario de negocio.



El bulevar conecta todos los puntos logísticos del país y es una de las ventajas que sirve a las empresas ubicadas en ese sector para promocionarse. En la zona, que es el nuevo polo industrial de la ciudad, hay en construcción naves completamente nuevas para almacenaje y manejo logístico.



Para Carla Mondragón es importante que por fin las autoridades hayan contribuido con el sector que vivía entre el polvo en el verano y las inundaciones en invierno. Es una gran obra y debemos reconocerlo, dijo.