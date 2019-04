"Solo pensé en quitarlo de donde estaba y evitar que fuera atropellado", estudiante que ayudó a indigente

San Pedro Sula, Cortés.

David Gutiérrez (19) recuerda con nostalgia el momento exacto cuando le tendió una mano a un indigente que no conocía en el municipio de Villanueva, en la zona norte de Honduras.

El vídeo que dura 36 segundos se divulgó el pasado miércoles en las redes sociales y muestra a David caminando tranquilamente mientras vestía su uniforme de colegio. De repente, observó a un señor bastante sucio de su ropa y rostro, era un indigente. Fue entonces cuando lo cargó, lo trasladó hacia un costado y lo colocó fuera del peligro.

"Nunca había vivido algo como esto, a él jamás lo había mirado, pero lo que deseaba en ese momento era quitarlo de donde estaba y evitar que fuera atropellado. Eran como las 11:40 am, había un sol terrible y no lo pensé dos veces para ayudarle. Al ponerlo, finalmente, en el suelo el señor casi lloró y me dio las gracias", dijo a LA PRENSA el joven estudiante del Instituto Unión y Esfuerzo.

David reside en el barrio Las Lomas, siempre en Villanueva, vive con su abuela y una hermana. Mencionó que le gustaría tener en el futuro una fundación que promueva los derechos humanos.

David dijo que nunca olvidará el enorme gesto con el anciano en Villanueva y de quien nunca se supo el nombre. Foto: José Cantarero

En países como el nuestro y por su nivel cultural, es poco común observar acciones como la de David Gutiérrez, quien prácticamente dio cátedra al resto de la sociedad sin importar su edad y profesión. Manchó su nítido uniforme de color blanco al rozar su cuerpo con el indigente, pero se llenó se alegría al ser protagonista de una experiencia aplaudida por muchos hondureños.

La solidaridad, según la escritora Raquel María Kamm Ramírez, es uno de los valores humanos por excelencia, que se define como la colaboración mutua en la personas, como aquel sentimiento que las mantiene unidas en todo momento, sobre todo cuando se vivencian experiencias difíciles.



-Reacciones-

Tras darse a conocer el enorme gesto del muchacho, las imágenes fueron compartidas y comentadas por miles de usuarios en las redes sociales.

"El joven viene de una buena familia donde los valores son más importantes que el dinero y riquezas", comentó el ciudadano Óscar Torres.

"Tan orgullosa se ha de sentir la madre de este chico que aún tiene sensibilidad humana, algo que hoy es carente, máxime en la juventud. Por eso siempre digo que somos más los buenos hondureños, solo que nos empeñamos en viralizar lo negativo, pero si cada vez que vemos cosas positivas que suceden en nuestro país, las hacemos virales, vamos a cambiar nuestra imagen", escribió Claudia Jaime vía Facebook.

"Son cosas que casi nunca se ven en la actualidad y al observarlas es hermoso saber que aún hay humanos pequeños y con grandes corazones", expuso Claudia Melgar a través de la red social.

Catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs). Foto José Cantarero

-Expertos opinan-

"Nos llama la atención el hecho de que muy poco vemos estos episodios en la realidad, lamentablemente hay poco voluntariado en favor de quienes atraviesan dificultades. Vivimos en una sociedad individualista y no somos solidarios. Llegó el momento de cazar las oportunidades y hacer acciones altruistas porque es parte de nuestro proceso social", enfatizó Lelys Paz, sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs).

Especialista en psicología en el Seguro Social de San Pedro Sula. Foto: José Cantarero

"Debemos de ceder el paso a quienes más lo necesitan, pues es triste ver que hay muchas oportunidades de las cuales nos podemos afianzar y no las aprovechamos. Sabemos que vivimos situaciones complicadas en el país y todo el mundo anda con los niveles alterados, pero no debemos mantenernos al margen de casos como este, hay que tener una buena salud mental para cooperar con los demás", puntualizó Silvia Ponce, psicóloga del Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss) en San Pedro Sula.