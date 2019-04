No hubo marcha atrás; aumento a la energía ya es oficial

Rescindirían el contrato a EEH si análisis no es positivo

TEGUCIGALPA. El ministro de Energía, Roberto Ordóñez, advirtió ayer que si los resultados de un análisis que se encuentra en ejecución, sobre el trabajo de la concesionaria Energía Eléctrica Honduras (EEH) no es positivo, es muy probable que se rescinda el contrato que legalmente vence a finales de 2023.

Las dos partes entraron en un proceso de revisión, luego de que el consorcio no cumplió la meta de reducción de 3% previsto para 2018, así como otras responsabilidades, entre ellas la recuperación de la mora. “Hay un proceso ya en curso en que hemos venido revisando, conjuntamente con la Superintendencia de las Alianzas Público Privadas (SAPP), todos los temas que tienen que ver con las operaciones de la empresa (EEH), con los sistemas de gestión y facturación comercial”, dijo el funcionario en una conferencia de prensa en Casa Presidencial. Ordóñez recordó que el año pasado se hizo una intervención parcial al sistema de gestión comercial y de facturación, y “lo que vamos a hacer en esta oportunidad es continuar revisando eso”.