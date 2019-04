JOH ordena restauración de puente histórico de Pimienta

Pimienta.

El antiguo puente metálico del ferrocarril en Pimienta, Cortés, será restaurado y se convertirá en un atractivo que potenciará el turismo local y la denominada Ruta del Banano.

El presidente Juan Orlando Hernández, luego de sobrevolar el área, fue quien puso especial interés en restaurar esta estructura, que representa la época en la que Honduras fue un exportador mundial de banano y donde se potenció la economía nacional.

Alfredo Portillo, gerente de Catastro y coordinador de la Unidad Técnica de la alcaldía de Pimienta, informó que la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) hizo inspecciones y estudios del puente para comenzar cuanto antes los trabajos.

Turismo local 1La Ruta del Banano estará constituida por La Lima, Potrerillos, San Manuel, El Progreso, Pimienta y Tela.



2El objetivo de esta ruta es mostrar a los turistas las zonas en donde tuvo apogeo “la época bananera”.

Las modificaciones consistirán en eliminar la baranda en sus costados y los rieles ferroviarios que están en el centro para dar paso a una pasarela en donde los visitantes puedan caminar. En los bordes también habrá unos miradores para poder contemplar el atardecer sobre el río Ulúa.

“Todo esto tendrá un perímetro de seguridad. El puente tendrá un sistema inteligente de luces led para que por las noches se ilumine. No se hará ningún trabajo de pintura para que el puente no pierda su originalidad, las obras no alterarán su estructura, ya que eso sería quitarle historia”, dijo Alfredo Portillo.

Jacobo Bejarano, representante del patronato de la colonia San Antonio, comunidad contiguo al puente, dijo que este proyecto beneficiará a todo el municipio, fortaleciendo los negocios del sector turismo.

El puente ferroviario de Pimienta se comenzó a construir en 1913 y se inauguró en 1923, por lo que es más antiguo que Pimienta, que se fundó en 1927. Este fue clave para la movilización de productos y el comercio durante décadas.

El icónico puente está plasmado en la estampilla Honduras Negra, considerada desde 1954 como la más rara del mundo, debido a que solo perdura un ejemplar, que fue subastado en 2012 por 130,000 dólares.