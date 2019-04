Advierten que cortar ayuda a países de Centroamérica “saldrá caro”

Washington, Honduras.

Retirar la asistencia económica a El Salvador, Guatemala y Honduras “saldrá cara” por sus consecuencias a nivel regional, advirtió ayer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un grupo de expertos reunido por el centro de estudios Atlantic Council.

“Es una cantidad sustancial de dinero, pero si te centras en lo que costará retirarla... Va a incrementar la inseguridad, el tráfico de drogas en la región. Al final, va a salir más caro que mantener la asistencia”, dijo el director para Latinoamérica del Atlantic Council, Jason Marczak, en una conferencia telefónica. “Es un dinero que va dirigido a políticas importantes para que haya prosperidad a largo plazo en esos países”, subrayó.

Los expertos analizaron el posible impacto que puede tener la retirada de todo tipo de asistencia del Gobierno estadounidense a los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, tal como ordenó Trump la semana pasada.

La decisión se tomó el viernes por la noche después de que Trump criticara a los tres países del Triángulo Norte por “no hacer nada” por los estadounidenses y permitir la formación de caravanas de migrantes que tienen como objetivo llegar a EEUU. Al respecto, Marczak consideró que la “inversión a largo plazo” de EEUU en esos países se traduce en “más seguridad y más empleos, es decir, menos necesidad de emigrar aquí”. “Los Gobiernos locales no pueden parar a la gente que quiere salir. EEUU debe ayudar a construir más seguridad y fortalecer la economía para que la gente no tenga la necesidad de irse”, agregó.

De acuerdo con los últimos datos del Departamento de Estado, EEUU aprobó, en 2018, 120 millones de dólares para Guatemala, 80 millones para Honduras y 58 millones para El Salvador.

Mientras tanto, en 2017, EEUU destinó 140 millones a Guatemala, 95 millones a Honduras y 73 millones a El Salvador.

La exministra de Exteriores de El Salvador María Eugenia Brizuela, quien también participó en la llamada, señaló que este es un momento “crucial” para el devenir de las naciones centroamericanas. “Es muy importante que EEUU continúe apoyando a nuestras instituciones. En caso de retirarse (la ayuda), no solo sería trágico ahora, sino que en el largo plazo”, argumentó Brizuela, quien dirige un equipo de trabajo del Atlantic Council sobre el Triángulo Norte.

Pese a haber ordenado retirar la asistencia a estos países, la capacidad de Trump para decidir sobre la ayuda exterior es limitada porque el Congreso es quien tiene la competencia sobre el presupuesto.

Lo cortado. El Departamento de Estado precisó ayer que la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de recortar la ayuda para Centroamérica afecta a una partida de 450 millones de dólares. “La directiva del presidente para terminar los programas de ayuda al extranjero impacta a aproximadamente 450 millones de dólares”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino.