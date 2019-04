Instituto Unión y Esfuerzo clama por mejoras y plazas docentes

Villanueva.

La asociación de padres de familia del Instituto Unión y Esfuerzo y patronatos de Villanueva protestaron por la falta de plazas docentes y espacios adecuados para la enseñanza en el centro educativo.

Gabriel Arturo Caballero, director del colegio, dijo que actualmente tienen una matrícula de más de 4,000 estudiantes en las jornadas matutina, vespertina, nocturna y a distancia, situación que los convierte en el tercer centro educativo con mayor número de estudiantes en el país.

Sin embargo, a pesar de ser un pilar para la educación en la zona norte, las autoridades de la Secretaría de Educación no le han prestado atención a las solicitudes que se han hecho durante los últimos años, comentó Caballero.

“Lamentablemente no se ha brindado la atención adecuada. Estamos en terribles condiciones. Nos faltan muchos maestros. Hemos tenido acercamientos con las autoridades, pero realmente no han habido resultados. Tenemos una cuenta con cerca de 2 millones de lempiras, pero no puede ser utilizada porque la Secretaría de Educación la tiene congelada”, afirmó Caballero.

LA PRENSA constató que muchas de las aulas tienen las vigas del techo podridas y hay riesgo de que caigan sobre los estudiantes cuando se imparte el pan del saber. También hay filtraciones de humedad en las antiguas paredes, orificios en los muros y existe una necesidad urgente de abrir laboratorios para las carreras técnicas, debido a que los pocos que hay se habilitaron como aulas de clase por la fuerte demanda.

El sistema eléctrico está dañado y no funcionan los ventiladores ni luces, algunos espacios están a oscuras.

“Necesitamos invertir en talleres y laboratorios. Esa cuenta tiene los fondos provenientes de la aportación de los padres. Se congeló en una intervención del centro en la administración de Marlon Escoto por supuestos actos de corrupción del director anterior. Pero no hay una justificación hasta el momento, necesitamos esos fondos para trabajar”, agregó el director.

Gloria García, presidenta de padres de familia, anunció protestas y tomas por las deficiencias.