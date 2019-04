Detectan seis casos de cáncer en primer día de la Semana lunar en el Mario Rivas

San Pedro Sula, Honduras.

¿Tiene lunares en su cuerpo y le inquieta el tamaño, color o textura? Tenga mucho cuidado. Expertos en dermatología comenzaron ayer lunes la semana de lunar y de 60 pacientes que revisaron, seis resultaron con cáncer.

Desde el 1 de abril hasta el viernes 5, el especialista Candido Mejía estará haciendo revisiones de lunares y del aspecto de la piel a las personas que asistan al Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.

Esta semana comenzó la actividad a fin de prevenir y detectar casos de cáncer entre los hondureños, sobre todo en esta temporada de verano que está por comenzar.

Cualquier persona puede desarrollar cáncer de piel, pero es más común entre quienes pasan mucho tiempo bajo el sol o sufrieron quemaduras por el sol, tienen piel, cabello y ojos claros, además de un familiar con cáncer de piel y sobrepasan los 40 años.

"Ayer comenzamos la actividad y de 60 personas, seis se detectaron con esta enfermedad lastimosamente. El cáncer de piel se puede prevenir en un 100% cuando es detectado a tiempo, por eso pedimos a la población que se haga examinar", dijo Mejía.

Comentó que la enfermedad puede afectar tanto a mujeres como a varones por igual, por eso hay que cuidarse de la exposición solar durante esta Semana Santa tomando las medidas de prevención.

Si nota algún cambio en el aspecto de su piel acuda de inmediato al especialista. El tratamiento tiene más probabilidades de surtir mejor efecto cuando el cáncer se detecta con anticipación. Cuando no se tratan, ciertos tipos de cáncer de piel pueden diseminarse a otros tejidos y órganos.

Recomendaciones

1- Al realizar actividades al aire libre hay que buscar siempre la sombra y limitar la tomar el sol en verano durante las horas de 10:00 am a 2:00 pm.



2- Use ropa protectora, como una camisa de manga larga, pantalones, un sombrero de ala ancha y anteojos de sol, siempre que sea posible También se aconseja usar gafas con cristales que contengan filtros ultravioleta.



3- No usar lámparas ni cabinas de bronceado.



4- Una protección solar adecuada durante los primeros 15 años de vida reduce el riesgo de cáncer de piel en un 70 por ciento. Por este motivo, es preciso extremar las medidas en niños y jóvenes.



5- Crema solar los 365 días. Los dermatólogos recomiendan usar fotoprotectores a diario, incluso en los días nublados, con un factor superior a 30 y que actúen contra la radiación UVA Y UVB. ¿Cuándo aplicarlos? Media hora antes exponerse al sol, reponiéndolo cada dos horas o más si mojamos la piel o existe sudoración excesiva.



6- En los menores de cinco meses no se pueden utilizar ningún tipo de crema solar. Para minimizar los efectos del sol en los más pequeños son imprescindibles los protectores físicos como la ropa, los gorros y las sombrillas.



7- Obtenga vitamina D en forma segura a través de una dieta saludable que puede incluir suplementos vitamínicos. No se exponga al sol para obtener vitamina D.