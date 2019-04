Sectores de El Progreso, Tegucigalpa, Atlántida y Colón estarán sin energía mañana

San Pedro Sula, Honduras.



La Empresa Energía Honduras (EEH) programó un nuevo apagón para diversos sectores de El Progreso, Tegucigalpa, Atlántida y Colón, para mañana martes.



El Progreso.- 8:00 am a 4:00 pm

Supermercado La Antorcha Boulevard

Pizza Hut Boulevard

Plaza Santa Mónica

Bo. San Miguel

Colegio Notre Dame

Col. Santa Elizabeth

Col. Fátima

Ex campos bananeros

Buena Vista

Finca Coob

Río Chiquito

Las Flores

Las Chumbas

Naranjo Chino

Zoológico Naranjo Chino

Amapa

Km 70

El Paraíso

Monterey

Palo Blanco

Las Filipinas

Voluntades Unidas



Distrito Central, F.M.- 8:00 am a 9:00 am

Bo. Buenos Aires

Bo. El Bosque

Col. Picachito

Ihss

Bo. Abajo

Teatro Nacional Manuel Bonilla

Bo. La Concordia

Las Delicias

Bo. Buena Vista

Col. Lintón

Bo. Las Canteras

Bo. Zaragoza

Concordia

Col. Sagastume

Col. Miramesi

Los Pinos

Polleras Cadeca

Guasculile

Catalunia

Beneficio de Café Vailla Peniel

Prondeca

Aldea Río Abajo

Urbanización Villa Madrid

Conetsa

Trituradora de piedras

Serviduras

Aldea Las Flores

Col. Emanuel

Buen Samaritano

Residencial Briseño

Cadeca

Los Mangos

Bo. Puente Colorado

La Concordia y zonas aledañas



Distrito Central, F.M.- 8:00 am a 4:00 pm

Barrio El Chile



Distrito Central, F.M.- 2:00 pm a 4:00 pm

Parte de colonia Villa Cristina

Col. Rosalinda

San Juan del Norte

Parte de la colonia Villa Unión

Bo. El Chile

El Porvenir

Col. Cerro Grande 1, 2, 3, 4, 5, 8 y zonas aledañas



La Masica, Atlántida.- 8:00 am a 5:00 pm

Aldea Monte NegroAlde Trípoli

Aldea Tierra Firme

Aldea San Antonio

Aldea Agua Caliente

Aldea El Oro

Aldea San Juan Benque

Aldea El Suspiro

Aldea Los Cerritos

Aldea San José

Municipio de Esparta

Aldea San Juan Pueblo

Aldea Siempre Viva

Aldea Lombardía

Aldea Piedra Afilar

Generador Los Laureles

Generador Contempo



Tocoa, Colón.- 8:00 am a 5:00 pm

San Isidro

Los Pinos

La Ceiba

La Independencia

Los Laureles

La Lempira

Tamarindo

Parte de La Salomón

Manga Seca

La Occidental

Dippsa

Texaco Basha

Hospital Bajo Aguán (privado)

Guapinol

La Concepción

Ceibita

La Bolsa

Hacienda Ganaderos del Norte

Cayo Sierra

Zamora

Cayo Campo

La Bolsa I y II