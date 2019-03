Certifican a San Pedro Sula por regenerar El Merendón

San Pedro Sula, Honduras.



San Pedro Sula es el primer municipio que recibe una certificación de protección forestal de parte del Instituto de Conservación Forestal (ICF) por la recuperación del 100% de las áreas de pino dañadas por los incendios y el gorgojo en la zona de reserva de El Merendón (ZRM).



El evento simbólico se realizó en las instalaciones del banco de germoplasma Héctor Sabillón Cruz.

El alcalde Armando Calidonio y la Corporación Municipal recibieron la certificación por la plantación forestal (en 78.45 hectáreas reforestadas con 258,745 árboles) y certificado de regeneración natural de pino (108.94 hectáreas para 906,925 árboles).



Calidonio indicó que es al primer municipio que le dan el título de silvicultor y el certificado de las áreas reforestadas. “Esto es algo muy importante, es algo que definitivamente marca la diferencia como la primera municipalidad con estos alcances, compromisos y resultados concretos y puntuales en El Merendón.

“Nos sentimos muy contentos, y son hechos y no palabras. Ya tenemos plantaciones de cuatro y cinco años, así que nos sentimos satisfechos, hay mucho por hacer y hay que seguir trabajando muy fuerte”, aseguró. Manifestó que no es un trabajo fácil mantener un hectárea reforestada y cuidarla por cuatro años, no digamos miles de hectáreas.



Es un gran trabajo y no hay ningún municipio que tenga un balance positivo en el mantenimiento de sus bosques. “Por ejemplo, nosotros tenemos una pérdida de 3.7 hectáreas por año y estamos reforestando 110 por año, así que tenemos un balance extremadamente positivo”.



Por su parte, el coordinador Nacional de Programa de Reforestación del ICF, Héctor Lagos, destacó el trabajo de restauración de El Merendón.



“Son 108 hectáreas certificadas como regeneración natural de bosque de pino, es una plantación de cuatro años y hemos constatado en el campo que está la regeneración natural y también están las áreas que se han plantado”.