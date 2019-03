Presentan proyecto para ampliar por seis meses amnistías

Tegucigalpa, Honduras.



Este jueves se presentó un proyecto de decreto que busca ampliar por seis meses más el período de tiempo de un paquete de amnistías aprobado por el Congreso Nacional.



La propuesta fue introducida por el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y acompañada por el diputado Reynaldo Ekónomo (Partido Nacional).



De aprobarse el proyecto se beneficiará a miles de contribuyentes que se han visto atrasados en pagos como matrícula vehícular y facturas del servicio eléctrico.



Las amnistías se encuentran contempladas en el decreto legislativo 51-2018 y se refieren a amnistía tributaria, vehicular, del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de la Empresa Nacional de Energía Electica (Enee) y del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa).



Con la aprobación de esta ampliación los morosos no tendrán que pagar multas, intereses y recargos por concepto de pagos de estos tributos o servicios.



-Las amnistías-



Amnistía vehicular: "Los morosos que no hayan cumplido con sus obligaciones con Instituto de la Propiedad (IP), y con las Municipalidades, podrán pagar la Tasa Única Anual por Matrícula de Vehículos, tasas registrales vehiculares".

También se incluyen las tasas viales municipales, libre de multas y otro tipo de sanciones, pudiendo acordar planes de pagos durante este período, sin ningún tipo de sanciones.

Se nacionalizarán los carros de trabajo de año 1995 o menor que tengan placas de otros países y que ingresaron al país antes de la aprobación de la amnistía.

Para esto deberán pagar una un pago único de L10,000 (diez mil lempiras), lo que incluye la matricula 2018 y tasa municipal, debiendo en los años siguientes pagar de forma normal la matrícula y la tasa municipal, según el domicilio de su propietario.



Amnistía y condonación a clientes de la Enee: "A todos los morosos en general los que consumen menos de 750 kilowatt al mes en zonas residencial y comercial, se les condona intereses y multas y otros cargos".

La amnistía establece que los abonados podrán suscribir arreglos de pago con la Empresa hasta por un periodo de tres (3) años y la prima a exigir no podrá exceder del veinte por ciento (20%) del total adeudado.

Para acceder al beneficio descrito en el párrafo anterior, el cliente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), debe permitir la instalación de un contador del tipo de pago anticipado por consumo por parte de la empresa responsable.



Amnistía y condonación a los clientes del Sanaa: Sus abonados podrán pagar las obligaciones por el servicio de agua consumida, exentos de intereses, multas y otros cargos adeudados al 31 de diciembre de 2017.



Amnistía del Instituto Hondureño de Seguridad Social: La amnistía es para que las empresas puedan hacer arreglos de pago y ponerse al día con la institución.

Puede ser para multas, recargos e intereses lo cual es por mora por planillas de cotización que los patronos, dueños de empresas o representantes legales han dejado de pagar al Ihss, por lo cual les generan recargos por los pagos tardíos.

Los interesados pueden abocarse a cualquier oficina administrativa del Seguro Social a nivel nacional presentar los documentos respectivos como ser el formato FSA-01, acompañado de la escritura de constitución de la empresa, copia del RTN del representante legal y de la compañía, un croquis y recibo público de la empresa.



-Otras-



Aquellas personas, sean personas naturales o jurídicas, podrán regularizar sus tributos de los últimos 5 años. Durante la vigencia de la amnistía los obligados tributarios podrán:



1.- Pagar las deudas tributarias y aduaneras que se encuentren firmes y pendientes de pago al 31 de diciembre de 2017, sin sanción alguna, estén o no amparadas en planes de pago.



2.-Presentar las declaraciones, modificaciones formales de cualquier tipo de manifestaciones tributarias y aduaneras.

De igual manera manifiestos, tránsitos y cualquier tipo de documento aduanero que no haya pagado antes del 31 de diciembre del 2017 referentes a los períodos fiscales anuales o mensuales no prescritos en tributos internos correspondientes a los años: 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

Este beneficio de amnistía se concederá de manera automática a los obligados tributarios que hayan presentado sus declaraciones determinativas ya sean anuales, así como mensuales; o indistintamente del período hasta el 31 de diciembre de 2017.



3.- Para aquellos obligados tributarios que han cesado temporal o definitivamente en sus operaciones antes del 31 de diciembre de 2017, indistintamente que lo hayan o no notificado a la Administración Tributaria y/o a la Administración Aduanera, podrán notificarlo sin incurrir en el pago de sanciones



Amnistía telecomunicaciones: Con esta amnistía los operadores de servicios de telecomunicaciones, y otras personas naturales o jurídicas, que mantienen pagos pendientes ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) podrán:



1.- Realizar el pago de las tasas y cargos por la operación de telecomunicaciones adeudadas al 31 de diciembre de 2017, sin sanciones de multas, recargos o intereses.



2.- Suscribir convenios de pago al amparo de la amnistía, siempre y cuando el pago se realice al 31 de julio de 2018.



3.- Las personas naturales o jurídicas que prestan servicios de telecomunicaciones sin contar con el título habilitante respectivo, podrán regularizar su situación sin incurrir en el pago de sanciones, derechos, tarifa de supervisión y canon radioeléctrico que debió pagar durante el tiempo de operación irregular.