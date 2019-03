Hondutel no descarta socio para su rescate financiero

Tegucigalpa, Honduras.

La gerencia de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) tiene listo un nuevo modelo de negocios para recuperar la institución de su crisis financiera y no se descarta la incorporación de un socio extranjero, cuya función en el plan de restauración se definiría en el camino.

En sus últimas intervenciones, el jefe del Gabinete Económico, Marlon Tábora, ha remarcado que no entregarán un solo centavo a la estatal hondureña, mientras sus autoridades no presenten un plan de negocios, “de manera que no se siga haciendo más de lo mismo”.

El Gabinete está reacio a transferir fondos a Hondutel debido a que, pese a una serie de medidas adoptadas, sus cuentas siguen presentando déficit.

En febrero anterior, la empresa reflejó pérdidas por 14 meses consecutivos que sumaron más de 223 millones de lempiras, aunque estas presentan un comportamiento hacia la baja, lo que según su gerente Melvin Maldonado, es un indicio de que van por el camino correcto, pero para seguirlo allanando es importante contar con el apoyo del gobierno central.

Aval para préstamo. Ante el anuncio de Tábora, Maldonado dijo que Hondutel está reinventando su modelo de negocios, adaptando sus servicios a lo que demanda el mercado actual, tanto corporativo como residencial.

En ese sentido, dijo que para ejecutar una serie de medidas lo que están pidiendo es el aval del Estado para obtener un préstamo en la banca privada por un monto de 150 millones de lempiras.

Maldonado aseguró que está totalmente convencido de que si reciben el aval del gobierno, ese dinero lo multiplicarían, de tal manera que a corto, mediano y largo plazo esos 150 millones se convertirían en una inversión global de alrededor de 735 millones de lempiras.

“Tenemos dos caminos: seguir así o comenzar con un plan de inversión”, señaló el gerente de la estatal.

El funcionario explicó que la mayor parte de ese dinero sería para impulsar nuevos servicios generadores de ingresos y un porcentaje para compromisos derivados de sentencias judiciales y prestaciones sociales de empleados.

En el nuevo plan de negocios figura un portafolio de servicios de datos a clientes actuales y potenciales, lo que es posible expandir porque Hondutel cuenta con un 20% del total de la cobertura de banda ancha de internet, lo cual le permite ser agresivo en ese mercado, según sus autoridades.

“Hondutel no está muerta, tiene un enorme potencial económico, durante años ha estado en crisis y ha sabido subsistir”, precisó Maldonado a LA PRENSA.

El funcionario agregó que las finanzas de Hondutel han soportado hasta una deuda de diferentes instituciones del Estado que a la fecha suman unos 250,000 millones de lempiras, los que serían de gran ayuda si esas instituciones hicieran un plan de pago.