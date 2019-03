37 indicios encontraron en la casa de Rosa de Lobo en los allanamientos de 2018

TEGUCIGALPA. Actas de inspecciones oculares y álbumes fotográficos realizados en los allanamientos del 28 de febrero del 2018, dirigidos a Rosa Elena Bonilla de Lobo, Mauricio Mora Padilla y Saúl Escobar, fueron ratificados ayer por los agentes de Investigación en el día número 15 de debate.

La primera de las actas en ser ratificada fue la A37-2018, en la casa de la ex primera dama, adonde se encontraron 37 indicios, entre documentación, dinero, memorias USB, teléfonos y computadoras, las que se requisaron luego de cuatro días de inspecciones en la residencia de la aldea El Chimbo, Santa Lucía, Francisco Morazán.

Otro de los agentes que ratificó el álbum fotográfico tomado en la vivienda de Bonilla de Lobo manifestó que se tomaron 246 fotografías de todos los indicios encontrados en la residencia y que ahora forman parte de las evidencias que el Ministerio Público acreditó en el juicio.

Otras actas. De los seis agentes que ayer ratificaron las inspecciones aplicadas a los inmuebles, fue el agente Aguilera quien ratificó el acta A35-2018 de la inspección efectuada en la casa de Mauricio Mora y la A36-2018, en otra vivienda de la familia Mora, donde se encontraron varios indicios.

De esas dos actas, el Ministerio Público solicitó al Tribunal en Materia de Corrupción que se hiciera la lectura íntegra de ambas actas.

Según lo informado por el agente en la casa de Mora se encontraron cuatro carros en el estacionamiento, se hallaron celulares, 19 cuadros artísticos, documentos como recibos, facturas, cheques y documentación de la empresa de limpieza Climsa, donde tanto Rosa Elena Bonilla de Lobo y Mauricio Mora aparecen como ejecutores especiales de la empresa. En la documentación también se encontraron contratos de arrendamiento, inventario de un condominio en Eco-Vivienda, tarjetas de crédito a nombre de Gissela Patrilla Bonilla Ávila, chequeras de dos bancos privados, una escopeta y un paquete de codos.

Según el acta A36-2018, se encontraron en la otra vivienda informes de ejecución presupuestaria de los meses de enero a diciembre de los años 2010, 2011, 2012 y 2013.

Lo que viene. El lunes se continuará en horas de la tarde el juicio con la evacuación de prueba documental propuesta por la Fiscalía y se está pendiente que el tribunal en cualquier momento presenta al testigo TP1, pendiente de declarar quien se informó se encuentra bajo protección porque se acreditó que corre peligro, según nota enviada por el departamento de Protección de Testigos.

“A mi representado no se le encontró nada, en la inspección tener un vehículo y arma no representa nada. Estamos preparados para la defensa de Mauricio Mora y demostraremos que hasta ahora no se le ha implicado en nada” aseguró Andrés Urtecho, defensor de Mora.