Solo 11 días duró en el cargo jefe de Fuerza del Transporte

Tegucigalpa, Honduras.



Tras la ola de violencia en el sector del transporte público de Honduras, fue creada la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano (FNSTU) el pasado 21 de marzo; no obstante, en menos de 11 días fue relevado del cargo el subcomisionado Farid Allan Zúniga, quien fungía como comandante de la nueva dirección policial.



Los transportistas lamentan que en tan corto tiempo ya se hagan cambios en la Fuerza Nacional.



Jorge Lanza, empresario del transporte, dijo que ya habían tenido pláticas con el comandante Zúniga, también habían estudiado las potenciales estrategias de seguridad, pero repentinamente lo destituyeron.

Añadió que “esto llena de incertidumbre al sector transporte porque habían depositado las esperanzas en esta nueva fuerza de seguridad, y no podemos darle tregua porque cada día crecen más”.



Pedro Gómez, dirigente del rubro de taxi, manifestó que le darán un compás de espera de tres meses a esta fuerza de seguridad para empezar a exigir resultados; no obstante, esperan obtener respuestas positivas porque lo que está en juego son las vidas de sus compañeros.



Agregó que “los extorsionadores han crecido enormemente en estos últimos 10 años e infiltrado casi todas las instituciones de justicia y de seguridad, por lo tanto es una labor titánica”, además, Gómez exige que atrapen a los cabecillas y no solo a los banderas.



Objetivo



La nueva fuerza tiene como objetivo proteger a todos los que usan el medio de transporte urbano, combatir las extorsiones y reducir las muertes de conductores y ayudantes. La FNSTU está integrada por las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Policía Nacional, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, además el Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa.



Según declaraciones del presidente Juan Orlando Hernández, en 15 años han sido asesinados 67,000 trabajadores del rubro del transporte, producto de la delincuencia común y el flagelo de la extorsión.



Celenia Lagos, estudiante universitaria, dijo que “yo sigo apretando fuerte mi mochila del miedo, escondiendo mi celular y vigilando todos lados del rapidito”, además, espera que mejoren las unidades de transporte.