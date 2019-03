“Luché ocho meses por mi vida y logré vencer”: sobreviviente de cáncer

San Pedro Sula.



Se dice que una fe inquebrantable es capaz de resistirlo todo y sobrepasar cualquier obstáculo, y para Paula Guzmán Tobar (55 años), esta fue la clave para no rendirse en su lucha por sobrevivir.



En mayo de 2012 fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa dos.



“Yo no pensé en muerte. Lo único que vino a mi mente fue cómo iba a cubrir los gastos del tratamiento porque sé que son muy caros, pero Dios abre puertas y gracias a eso aquí estoy”, contó.

Tras ser diagnosticada con la enfermedad, ella fue sometida a varios procedimientos.



Entre ellos, le quitaron varios ganglios, entre los cuales se encontró que dos estaban infectados.



Además, tuvo que pasar por seis quimioterapias y 25 radioterapias.



“Lo peor del proceso para mí fue la quimioterapia. Por eso lo envían a uno con el psicólogo, porque aunque creemos que siempre seremos fuertes, a veces estamos desanimados, pero nunca me rendí. Se me cayó el cabello, pero ahora no pienso en eso. Ha vuelto a crecer”.

Guzmán agregó: “Luché como ocho meses por mi vida y logré vencer. Sola no, con la ayuda de Dios, de mi familia y de la Liga contra el Cáncer”.



La señora manifestó que la enfermedad fue un desafío para su familia.



“Mis hijos, mi esposo y mi mamá estuvieron conmigo. Yo fui fuerte, me refugié en la iglesia y me distraía en la computadora para no pensar en cosas malas. Mientras estaba en el proceso, para salir comencé a usar una peluca, no me molestó”.



Para Guzmán, aunque el cáncer es una enfermedad física, la parte psicológica es fundamental para sobreponerse a ella.

“Hay que ser positivos, no hay que pensar en ‘me voy a morir’ ni decir ‘me veré fea’. Hay que hacerle frente a esta enfermedad con valor”.



Tras haber pasado por el tratamiento, ahora ella asiste a citas de observación.



“Primero tenía que venir a revisión cada tres meses, después cada seis meses y ahora me pasaron a revisión cada nueve meses. Todo ha salido bien”.



La mujer indica que “se metió la enfermedad en mí, pero yo no me metí en la enfermedad. Siempre me dije que tarde o temprano tendría que librarme”.



Afirma que los grupos de apoyo son importantes para dar fortaleza a otras personas que pasan por momentos difíciles.



“Mi mensaje a quienes luchan contra el cáncer es que no se rindan, pues así como yo, que logré sobrevivir a pesar de no tener dinero, lo pueden hacer también”.



Llevar un estilo de vida saludable es una de las recomendaciones que brinda la sobreviviente.



“Comer vegetales y frutas es muy bueno, pues ahora tengo que tener muchos cuidados. Lo mejor es prevenir y llevar una vida sana antes de que llegue una enfermedad”.