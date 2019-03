Sobrevivieron al cáncer y hoy inspiran a otros a seguir su lucha

San Pedro Sula, Honduras.



“Mientras haya vida hay esperanza”, dijo hace más de 2,000 años el poeta griego Teócrito, una frase que los sobrevivientes del cáncer usan ahora para animar a otras personas que están enfrentando la enfermedad.



El diagnóstico tardío o el no continuar con los tratamientos hace que muchos pierdan la lucha, pues en Honduras anualmente unas 5,000 personas mueren por la enfermedad, pero también hay muchas historias en las que los afectados lograron vencer al cáncer.

Lea: Síntomas del cáncer que no deben pasar desapercibidos



Tras superar esa difícil prueba, ahora los sobrevivientes se integran a grupos de apoyo y anima e inspiran a otros a no rendirse y luchar por sus vidas.



“Sobreviví a la enfermedad. De hecho, ahora soy una nueva persona, más feliz, que disfruta y valora cada día. Que trata de ayudar a otros. Soy la prueba de que hay vida después del cáncer”, expresa Wendy Reyes, quien hace 11 años enfrentó su mayor reto.



Ella fue diagnosticada en 2008 con cáncer de mama en etapa tres.

Lea también: Dayanara Torres tiene nuevas noticias sobre su batalla contra el cáncer

Wendy Reyes, sobreviviente del cáncer, contó a LA PRENSA que ahora se dedica a apoyar a otros que enfrentan ese reto.

“Fue traumático saber que tenía la enfermedad. Cuando el doctor me dijo que tenía cáncer de mama, que me tenían que operar de inmediato y me advirtió que el cáncer estaba avanzado solo pensé: ‘Me voy a morir’ y temía dejar a mis tres hijos solos. Lloré dos semanas. No tenía dinero para el tratamiento, sentía miedo y creí que no había salvación”, confesó.



El proceso



Reyes recordó que se tuvo que someter a seis quimioterapias y 25 radiaciones.

Lea: “Soy una mujer que juró luchar hasta el final y no darse por vencida”



“Me hicieron la cirugía. Mastectomía radical. Estuve alrededor de un año en tratamiento en la Liga contra el Cáncer. A veces quería dejar el tratamiento, pero luego pensé en que iba a poner en manos de Dios mi situación, le pedí que me diera una oportunidad de vivir y ya no sentía tristeza. Aprendí a ser fuerte. Esta enfermedad hay que enfrentarla con valentía y coraje”.



Ahora ella debe hacerse una vez al año exámenes para descartar que haya rastros de la enfermedad. “No voy a negar, que cada vez que vuelvo siento miedo”.



Actualmente, Reyes integra grupos de respaldo a pacientes que están en plena lucha.

Entre el 30% y el 50% de los cánceres se pueden evitar. Para ello, es necesario reducir los factores de riesgo y aplicar estrategias preventivas de base científica.

“Ahora doy apoyo a otras personas y eso me llena. Les digo que el cáncer no es el final, no es sinónimo de muerte. Hay segundas oportunidades de vida. Hay que creer”.



Relató que así como a ella, son incontables las personas que han logrado sobrevivir.



“En mi caso, agradezco a Dios, mi familia, a la Liga contra el Cáncer y su comité de damas, que me auxiliaron y ayudaron económicamente para salir adelante.



Añadió: “La Liga contra el Cáncer da esperanza a quienes no podrían jamás pagar por un tratamiento. Pido al sector privado que apoye a esta fundación, porque su labor es extraordinaria”.



Por su parte, la doctora Jacqueline Figueroa, coordinadora de la Unidad de Registro de Cáncer de la Secretaría de Salud, señaló: “Se requiere más campañas de promoción y educación sobre el cáncer, porque un diagnóstico temprano puede salvar la vida”.

La prevención abarca la detección precoz de la enfermedad y el tratamiento.

Pequeños luchadores



Mientras que Ela Orellana, trabajadora social de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, que trata a los más de 6,000 menores con la enfermedad en el país, manifestó que cuando la enfermedad es detectada a tiempo, la mayoría de pequeños logran vencerla y llevan vidas largas y normales hasta su adultez.



“Aproximadamente siete de cada 10 niños logran sobreponerse al cáncer con el tratamiento adecuado”, aseguró.