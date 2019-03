Hondutel registra pérdidas durante 14 meses continuos

Tegucigalpa, Honduras.



La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) batió su propio récord al registrar pérdidas económicas por 14 meses consecutivos, acumulando 223.6 millones de lempiras en ese período.



El último estado de resultados de la estatal, al cual tuvo acceso Diario LA PRENSA, registra que las pérdidas en enero fueron de 13.5 millones de lempiras y en febrero de 6.4 millones, para un total de 19.7 millones.



Quizá lo positivo es que las pérdidas disminuyeron en 7.1 millones de lempiras en febrero, con respecto al mes precedente, y eso abre una esperanza de que la tendencia se pueda mantener, según los análisis financieros de la empresa.

El año anterior, las pérdidas sumaron al cierre del 31 de diciembre 203.9 millones de lempiras, lo que obligó a sus autoridades a solicitar un plan de rescate al Gobierno específicamente a la Secretaría de Finanzas, la que no se ha pronunciado oficialmente.



No obstante, el coordinador del Gabinete Económico, Marlon Tábora, sí fue tajante en una comparecencia pública en la que afirmó que el Gobierno no transferirá un solo centavo a Hondutel, y a la vez que les recomendó a sus administradores diseñar un nuevo plan de negocios que ayude a terminar con la asfixia económica de la otrora poderosa empresa estatal. Hondutel esperaba de Finanzas un apoyo de unos 100 millones de lempiras este año.

El gerente, Melvin Maldonado, tiene en marcha un plan que busca fortalecer los ingresos a través de la ampliación de la oferta de servicios de banda ancha, modernización de su infraestructura y acuerdos comerciales con nuevos modelos de negocio.



Según la empresa, las acciones de recuperación ya se reflejan en el incremento de los ingresos por la comercialización de los servicios de datos, los cuales han crecido un 9% en los últimos dos años.



Adicionalmente, se ha logrado la reducción del gasto corriente con actividades como la disminución de la planilla de empleados permanentes, rebaja de primas de seguros, ahorros sustanciales en energía eléctrica, combustible y servicios de vigilancia, entre otros.



Por otro lado, se ha continuado con el plan de retiro voluntario, el cual ha tenido un efecto positivo en las finanzas de la empresa, logrando una reducción en la cuenta de gastos personales, al pasar de una ejecución de L1,426 millones en 2013 a 990 millones a finales de 2018, y la tendencia se mantiene este año.



El plan estratégico pretende diversificar el portafolio de servicios con tecnologías de nueva generación, como fibra óptica hasta la casa (FTTH), banda ancha fija, redes de transporte con tecnología avanzada (DWDM, con más de 1,100 kilómetros a nivel nacional) y ejecución de plataformas IMS (Telefonía IP), entre otras.