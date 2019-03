Reparan la CA-13 para que se movilicen turistas al litoral

La Ceiba, Honduras.



Bajo un programa gubernamental bachean la carretera CA-13 para que esté en buenas condiciones antes de Semana Santa.



La enorme cantidad de baches afecta desde hace meses la circulación en el tramo que conduce a Colón, adonde son constantes los accidentes de tránsito por las fallas.



Para evitar estos incidentes viales y garantizar la circulación vehicular se trabaja en más de 37 kilómetros que hay en Jutiapa, entre la línea divisoria de Atlántida y Colón.

“Actualmente trabajamos desde la división de Colón hasta la aldea de Roma. Hicimos trabajos fuertes porque habían hundimientos y desaparecido la capa asfáltica. Debe estar listo antes de la Semana Santa”, dijo Favio Orlando Núñez, uno de los ingenieros de la empresa ejecutora.



A este tramo, como otros en Colón, no se le había dado un tratamiento especial. “Nos alegra mucho que hayan puesto empeño para que ese bacheo siguiera, porque daba tristeza que Jutiapa siempre quedaba abandonada”, dijo la vicealcaldesa Oneli Romero.



La buena condición de la carretera fortalecerá la actividad turística de Jutiapa, que tiene potencial para ofrecer en verano.



“La carretera está mala desde hace años, ahora confiamos que se fortalecerá el turismo con la reparación de la carretera. Tenemos zonas muy bonitas, está la Laguna de Cacao, las playas de Nueva Armenia, las pozas del río Papaloteca, las playas de Salado y la playa municipal Palo Seco en Roma”, resaltó Romero.



Para los habitantes de Colón será más seguro el acceso hacia los destinos de La Ceiba, por lo que se espera afluencia de esta y otras partes del territorio nacional para la Semana Mayor en las playas de las comunidades garífunas de Sambo Creek y Corozal, así como las de Perú.



Accidentes



Muchas personas han sufrido accidentes por la cantidad de baches en la CA-13.



“En el transcurso del año se han reportado dos accidentes a los que hemos asistido; pero se reportaron más que no pudimos atender porque no tenemos una ambulancia para hacer traslados a un hospital más cercano”, explicó Mirlan Soto, jefe de Operaciones del Cuerpo de Bomberos de Jutiapa.



En 2018 hubo 17 accidentes de tránsito en el tramo. “De Jutiapa hacia Colón es una donde más se dan accidentes de tránsito”, aseguró Soto.



Denis Espinal, director regional de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), confirmó que se trabaja en toda la carretera CA-13.



“Las vías deben estar listas para Semana Santa, todavía falta, se están haciendo esfuerzos para llegar a tiempo con lo que se ha avanzado”, recalcó.



El funcionario mencionó que la empresa encargada de hacer los bacheos desde Tela hasta la aldea de Roma en Jutiapa ya culminó su parte.



“Y la empresa que viene desde Sabá hasta este punto en Jutiapa avanza; solo que en esta parte los trabajos son más lentos por la cantidad de baches que hay por cada 100 metros”, agregó Espinal.



Esperan que en esa parte de la vía los trabajos sean más duraderos por el clima favorable.



“El bacheo depende del clima, si el clima se mantiene bien los trabajos son duraderos, no hay tanto daños, pero si hay lluvias, esto echa a perder todo el bacheo ya que no dura mucho”, justificó el funcionario.



También contemplan ejecutar trabajos de mantenimiento hacia Trujillo con el fin de facilitar la llegada de turistas.



Este año Semana Santa será del 14 de abril al 21. Las autoridades de Turismo hacen una invitación a los hondureños para que visiten varias zonas pues las carreteras estarán en buen estado.