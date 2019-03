Ricardo Zelaya sacó adelante a sus cinco hijos trabajando como pirograbador

San Pedro Sula, Cortés.

Ricardo Zelaya (57) sacó adelante a sus cinco hijos, ya profesionales, trabajando como pirograbador durante 40 años.

La pirografía consiste en grabar una determinada figura en una pieza de madera y con una punta incandescente, la cual va quemando cada línea hasta terminarla.

Su esposa Elizabeth Aguilar (50) lo califica como "un hombre muy creativo, emprendedor y buen padre". El talentoso hondureño estudió perito mercantil y contador público en el hermano país de Nicaragua, no cursó estudios superiores, pero él señala que poco a poco ha ido aprendiendo de la universidad de la vida.

"Antes de dedicarme a esto fui diseñador y director de arte en reconocidas agencias de publicidad en el país, ahora soy feliz haciendo una de mis pasiones", detalló el artista sampedrano.

Su especialidad son los retratos familiares, muchos de estos cuadros ya están colocados en los diferentes hogares hondureños. Foto: Amílcar Izaguirre.

Lea también: Padre camina de Choloma a San Pedro Sula para vender agua y llevar comida a su casa

Es un experto dibujando humanos, retratos familiares y frases bíblicas, con precios desde 200 hasta 2,500 lempiras. También se dedica a elaborar llaveros con hermosas dedicatorias en madera y a tan solo 50 lempiras.

Para comprar Puede contactar a Ricardo Zelaya a través del teléfono 9567-3128. También puede conocer sus trabajos el fin de semana en el Bazar del Sábado, instalaciones de Expocentro.

Ricardo compra la madera y luego la trabaja en su taller que tiene en el barrio Paz Barahona, lugar donde también reside. Un cuadro grande normalmente demora un día para terminarlo, mientras que uno de tamaño pequeño lo puede acabar en media hora, es así como alcanza a tener variedad diariamente.

"Para trabajar en la pirografía debo estar descansado, mi mente debe estar libre, sin presión e inspirado, cuando eso sucede hasta yo me asombro de la velocidad con la que finalizo las obras", destacó Ricardo.

Ricardo aprendió el arte de la pirografía desde muy joven. Foto: Amílcar Izaguirre.

"Cada vez que hago un trabajo le pido a Dios que me ayude, aunque no voy a ninguna iglesia creo en él y me va bien, tras orar miro resultados extraordinarios", comentó el pirograbador, un hombre de fe.

Ricardo produce casi siempre en grandes cantidades y a todos los departamentos del país, "si me piden algún trabajo de un lugar cercano yo se los llevo, caso contrario, se los envío y por un valor módico. Durante el proceso la persona me deposita un 50% y yo le mando fotografías, así funciona el negocio", subrayó el emprendedor.

-Para saber-

El sitio Educalingo menciona que la pirografía es una técnica de grabado, por medio de una fuente de calor, sobre madera, cuero, corcho u otra superficie, que se ha practicado en el pasado con puntas de hierro redondeadas. Hoy en día se ha convertido en una práctica por parte de muchos artistas, quienes usan tal habilidad com una forma de subsistir.