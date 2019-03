Migrantes de Centroamérica y Haití celebran "Juntos Somos Más" en Tijuana

Tijuana, México.



El Festival Migrante "Juntos Somos Más", que se celebró en Tijuana, tenía como uno de sus objetivos mejorar la imagen del fenómeno migratorio que se tiene en la ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos, y al menos lo consiguió.



En el festival participaron grupos de migrantes de los países de Centroamérica y de Haití, y fue organizado de forma conjunta con organizaciones sociales de la ciudad anfitriona.



Desde noviembre de 2018, los migrantes han tenido una mala imagen entre la población de Tijuana, punto al que han llegado de manera paulatina integrantes de sucesivas caravanas de centroamericanos, así como de algunas comunidades indígenas de México.



Además, esas caravanas se vieron afectadas por acciones como el intento de cruce masivo e ilegal por el río Tijuana a través de la línea divisoria entre Estados Unidos y México ocurrido el 25 de noviembre de 2018, así como algunos actos delictivos señalados por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Un delicia de platillos típicos



La celebración reunió a organizaciones de defensa de migrantes, estudiantes y ciudadanos, así como a representantes culturales de la región, y fue ofrecida en la "Plaza La Ocho" de la colonia Centro, a una cuadra de la Avenida Revolución, una de las más importantes de la ciudad para el turismo.



Durante el festival "Juntos Somos Más" se ofrecieron platillos típicos de Honduras, El Salvador, Guatemala, México y Haití, que fueron compartidos entre todos para celebrar este encuentro de culturas y tradiciones de forma alegre y en un ambiente familiar.

También resaltó la participación de estudiantes universitarios de la carrera de Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), quienes mantuvieron contacto con niños y padres de familia para orientarles en las inquietudes que tuvieran durante su estancia en la frontera.

"Es el momento de demostrarle a Tijuana que los migrantes somos diferentes, no somos las personas que dicen que somos, sino que somos personas con muchos sueños, metas y capacidades que le podemos ofrecer algo a la comunidad", comentó Douglas Oviedo en nombre de los centroamericanos desplazados.



Como parte del programa del festival se contó con la participación de miembros del grupo "Poesía Ambulante", del cantante Reinero Lainez, de Honduras; Dj. Aaron Beats, de México, T-Lion Met Fore A, de Haití; The Living Theatre, grupo de danza de Estados Unidos, y la ”pera de Tijuana, que cerró la edición sabatina.



Los grupos que se sumaron al festejo fueron Espacio Migrante, Border Angels, Enclave Caracol, Comida No Bombas, Bici Disidentes, Deportados Unidos de México, El Migrante, Contra Viento y Marea Comedor Comunitario, Casa Enyaa Albergue Temporal LGBTQ+.



En noviembre y diciembre de 2018, en Tijuana los migrantes fueron rechazados por la mayoría de la población al verse involucrados en hechos que denunció el alcalde de la ciudad, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, quien declaró que los "derechos humanos eran para humanos derechos" no para ilegales.



La llegada de miles de migrantes centroamericanos a la frontera de México con Estados Unidos ha generado diversas opiniones en defensa y en contra de los mismos, lo que ha obligado a organismos internacionales a intervenir en su defensa, apoyo y protección.



Por México circulan todavía miles de migrantes que tienen como destino el estado de Baja California por su cercanía con Estados Unidos, sin embargo muchos no quieren llegar a Tijuana por el miedo generado tras los señalamientos constantes que se han hecho.



Se estima que el 60 % de los centroamericanos que viven en la ciudad ya están trabajando y cuentan con los beneficios otorgados a los trabajadores de México, mientras que el resto ha optado por esperar en albergues la respuesta de un asilo humanitario de Estados Unidos. EFE