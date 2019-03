Carreteros “tapizan” la ciudad con basureros clandestinos

La Ceiba, Honduras.



Cansados de vivir rodeados de basureros, los vecinos que residen en los bordos del río Cangrejal, frente a las colonias Los Luchadores y la Pineda, se pusieron manos a la obra y comenzaron a limpiar la zona.



Los pobladores tuvieron el apoyo del empresario y diputado Bader Dip, quien con sus propios fondos rentó una maquinaria para trasladar varias toneladas de desechos al botadero municipal.

“Aquí vienen carretas y carros de otro lado a tirar todo este basural y nosotros que vivimos en el bordo queremos ver limpio el lugar. Este gran basurero está a la par del campo de fútbol y vienen las familias a recrearse, la gente no respeta porque hasta rótulos hemos colocado para prohibir que tiren basura y de nada sirve porque no hacen caso”, dijo Esther Marroquín, una vecina del sector.



Agregó que están apoyando la actividad “para ver limpio porque no se aguanta la contaminación. Cuando miramos a los carreteros venir les decimos que es prohibido, pero nos insultan y no podemos exponernos por eso pedimos que la municipalidad haga algo por este problema”.

Los habitantes se unieron para acabar con los basureros.

En todo el corredor del bordo hay aproximadamente seis sitios adonde los mismos pobladores y los carreteros que ofrecen el servicio de recolección en varias colonias depositan sin permiso la basura, contaminando altamente la cuenca del río.



Los patronatos se cansaron de solicitar apoyo a la alcaldía ceibeña para acabar con el problema que data de varios años, sin embargo no han tenido respuesta. “Es una promesa que les hice en campaña, que iba a mandar a limpiar aquí y estamos cumpliendo. Estoy sorprendido porque nunca me imaginé que este basural fuera tan grande. Hay que invertir bastante para sanear esta zona y esto que solo es este porque hay muchos más en todo el bordo”, dijo Dip.



El diputado agregó que verán qué se puede hacer con la alcaldía “porque de nada sirve venir a limpiar si no se coloca vigilancia para que no vuelvan a tirar basura. Los mismos ciudadanos deben ser vigilantes y denunciar”.



Gilma Maradiaga, presidenta del patronato de los Luchadores, dijo que la situación se ha salido de control, por lo que piden una intervención lo antes posible.



“Esto se salió de los límites, aquí tenemos el río adonde vienen los niños a bañar y gente a pescar y este basural va a dar a las aguas. Aquí viven personas y carreteros que se molestan porque se les dice que ellos mismos vienen a tirar sus desechos y han formado este problema”, manifestó Maradiaga.