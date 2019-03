Urge aprobación de L32 millones para optimizar servicio de agua en Villanueva

Villanueva.



La alcaldía de este municipio espera la pronta aprobación de un préstamo de 80 millones de lempiras, fondos que urgen para la realización de diversas obras.



Esa gestión se ha hecho ante el Gobierno Central. De esos fondos 32 millones de lempiras servirán para el fortalecimiento de los servicios de agua y saneamiento, informó a LA PRENSA, Pedro Velásquez, gerente general de Aguas del Valle, empresa que brinda ese servicio básico en el municipio de Villanueva.



Velásquez afirmó que durante los últimos 16 meses se han hecho las gestiones ante las autoridades y que los millones destinados para el servicio de agua serán invertidos en cuatro macro proyectos que son claves para mejorar la disponibilidad del vital líquido el las colonias y barrios más afectados con los racionamientos.



“Esto significará mejorar el horario de servicio, incorporando nuevas fuentes de abastecimiento y mejorando otras que ya existen”, dijo.



Bajo ese contexto, el pozo de la comunidad Buena Fe que tiene una buena producción de agua, será conectado a las redes principales del sector de La Victoria, Los Tres Reyes, La Independencia y toda la zona este del municipio.



Escasez



La segunda mejora sería al pozo Texaco Chevron que se integrará a la red de suministro, de igual forma también se conectará el pozo de Vista Hermosa que hará llegar el agua a la colonia Real del Puente y alrededores.



Asimismo el pozo de La Gran Villa I brindará suministro a la residencial Villa Sol y otras partes. “Esperamos que el préstamo sea aprobado en los próximos 30 días”, dijo Velasquez. Aguas del Valle brinda el servicio a más de 20 mil hogares diseminados en su mayoría en Villanueva Centro, Dos Caminos, El Milagro, El Marañón y El Calán.



En promedio cada hogar recibe el servicio durante siete horas diarias. La mejora de los pozos significaría un aumento de dos horas en la capacidad de suministro, es decir 9 horas con servicio.



Algunos pobladores del barrio Cabañas y Martín Fajardo han denunciado a LA PRENSA que la falta de suministro de agua es más grave en esos lugares pues el líquido tiene una semana de no llegar a sus casas. “Tenemos una semana sin el servicio. Es algo injusto lo que está pasando en el municipio. No sé porque no se han tomado cartas en el asunto por medio de la alcaldía municipal”, dijo un poblador afectado.