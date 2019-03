Mejora en niveles de seguridad atraerá turistas e inversionistas

Estos cambios son buenos

Estos cambios son buenos y tienen alguna relación con el desarrollo económico e industrial de San Pedro Sula y Tegucigalpa, que son de suma importancia.

Son importantes para la imagen del país, y para que no sigan aumentando los homicidios, porque ese ranking solo mide el número de muertes y la tasa respecto a una porción de habitantes, en este caso 100,000 personas.Esa medición no abarca los demás delitos, por lo tanto, en lo que hay que avanzar es no solo seguir midiendo los homicidios, sino los delitos asociados con la vida y la propiedad, como la extorsión que sigue causando miedo en muchos barrios y colonias, especialmente en las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa. También hay que combatir el robo, el hurto y el microtráfico de drogas que también está causando un enorme daño. Aunque se mejore en esa tabla, la gente sigue sintiendo mucho miedo.