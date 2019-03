Médicos detectan 25 nuevos enfermos renales a la semana

San Pedro Sula, Honduras.

Durante seis años Keyli Romero estuvo dializándose, ya que padecía de insuficiencia renal crónica, pero hace 13 meses los médicos le trasplantaron un riñón de su madre, ahora la jovencita lleva una vida normal.

Keyli, que ahora tiene 18 años, reside en la colonia Satélite de San Pedro Sula y el procedimiento quirúrgico se realizó en el hospital Mario Rivas el 16 de febrero de 2018 y es hasta el momento la última menor a quien se le practicó esa operación en el centro asistencial.

100 nuevos pacientes con insuficiencia renal crónica se están diagnosticando al mes, mismos que son ingresados al programa de diálisis.

“Me daba taquicardia, me cansaba y solo quería estar durmiendo, luego del trasplante me siento bastante mejor, por momentos no quería dializarme, salía bastante cansada y me iba a dormir”, contó.

Keyli actualmente cursa el séptimo grado y ahora su vida transcurre de manera normal.

Casos. En el país se estima que más de 3,200 hondureños padecen insuficiencia renal crónica.

Mañana se conmemora el Día del Riñón y ayer en el Rivas se brindaron charlas a los pacientes renales en donde se les enseñó a cómo alimentarse para no caer en complicaciones.

Manuel Rocha, jefe del departamento de nefrología del Rivas, dijo que están diagnosticando semanalmente de 20 a 25 nuevos enfermos renales. “Ese es el número de pacientes que se incluyen en el programa de diálisis cada semana”, expresó el especialista.

En el hospital Mario Rivas se tiene contemplado iniciar con un programa de trasplante renal para adultos, actualmente está en la “fase de planeación, después viene la logística para contar con todo lo necesario y tener un programa regular de trasplante renal”, dijo Rocha.

Actualmente en diálisis hay más de 3,000 pacientes que serían los candidatos a un trasplante renal, pero a criterio del nefrólogo no todos cuentan con un donante.

Para saberlo Uno de cada cinco hombres padecen de insuficiencia renal crónica y una de cada cuatro mujeres desarrolla esta enfermedad, según lo expresado por nefrólogos. Se recomienda evitar las comidas con mucha sal e ingerir abundante agua y practicar algún ejercicio.

“Aunque quieran o puedan no tienen un donante y en los lugares donde se hacen trasplantes, esa es la principal traba para los pacientes porque no cuentan con un donador”, expresó.

Niños. El nefrólogo pediatra Rubén Galeas recomendó a los padres de familia realizar un examen general de orina a los niños para corroborar el estado de su función renal.

Galeas informó que en total suman 30 niños atendidos tanto en el Mario Rivas como en el hospital regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) los que requieren de un trasplante de riñón quienes actualmente están diálisis.

“En un promedio de 15 meses han ingresado al programa de diálisis 40 niños”, dijo el especialista.