La canciller hondureña recibe copias de estilo del nuevo embajador de Venezuela

Tegucigalpa, Honduras.



La canciller hondureña, María Dolores Agüero, recibió este lunes las copias de estilo del nuevo embajador designado de Venezuela por el autoproclamado presidente interino de ese país, Juan Guiadó, ante Honduras, Claudio Sandoval.



La ceremonia se celebró en la sede de la Cancillería con la participación, además, de la subsecretaria para Asuntos Consulares y Migratorios, Nelly Jerez; la subsecretaria para Asuntos de Cooperación y Promoción Internacional, Norma Cerrato, y la directora de Política Bilateral, Aracely Banegas.

Lea: Juan Guaidó, el discípulo de Leopoldo López que sorprende a Venezuela



El Gobierno de Honduras otorgó el 31 de enero el beneplácito a Sandoval como representante diplomático del Gobierno del autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.



La ceremonia de ayer es previa a la presentación de cartas credenciales de Sandoval como nuevo embajador de Venezuela en Tegucigalpa al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.

Además: Desesperación y caos en Venezuela: miles están sin agua y sin energía



Sandoval es abogado por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y posee un postgrado en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Leiden, Holanda.





Además tiene una maestría en Derecho de la Georgia State University de los Estados Unidos, y ha sido consultor del Banco Mundial en proyectos de reforma judicial, estado de derecho y justicia en América Latina.



Ha escrito libros y ensayos especializados en materia jurídica y política, y dictado conferencias internacionales en materia de liderazgo emergente, democracia y derechos humanos, según señala un comunicado de la Cancillería hondureña.



Sandoval sustituye en el cargo a Filinto Durán, quien el 5 de febrero regresó a su país tras cumplirse los cinco días que el Gobierno de Honduras le dio para que lo abandonara.



El día de su regreso a Venezuela, el exembajador Durán dijo a periodistas en el Aeropuerto Internacional de Toncontín que la Embajada de su país queda al frente del ministro consejero y el primer secretario.



Agregó que ya se había "adaptado a este pueblo hermoso que es el pueblo hondureño" y que fue "el Gobierno hondureño quien decidió que saliera yo de Honduras".



Durán, quien ejerció como embajador de Venezuela durante cuatro años, enfatizó que no reconocía a Claudio Sandoval como su sucesor, designado por el autoproclamado presidente interino de Venezuela.



"Ese ciudadano no ha sido nombrado por nadie (...), por un supuesto presidente que no sabemos", expresó Durán en alusión a Sandoval.