Nueve accidentes en motocicletas se registran al día en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Kimberlyn López vio de cerca la muerte cuando viajaba en una motocicleta conducida por su marido.

No se le olvida el momento en que vio venir un vehículo acercándose velozmente sobre ellos, cuando circulaban por la 20 calle y 7 avenida de la colonia Prado Alto el 24 de noviembre del año pasado.

Sintió que moriría irremediablemente y sus pensamientos eran para su hijo recién nacido.

La pareja salió de su casa ubicada en la colonia La Unión rumbo al centro de la ciudad a comprar un pastel ya que su hijo mayor estaba de cumpleaños, pero nunca se imaginaron que ocurría el accidente, del cual a casi cuatro meses después aún no se recupera.

Al Seguro Social le cuesta 500 mil lempiras la recuperación de un derechohabiente que ha sufrido un accidente en motocicleta.

Cuenta que circulaban por la 20 calle de este a oeste y cuando se disponían a hacer el alto en la séptima avenida, fallaron los frenos de la motocicleta.

“Solo me acuerdo que vi el carro y creí que me iba a morir, sentí el impacto y pensé en mi hijo”, contó la mujer de 33 años mientras recibía terapia en el Centro de Rehabilitación Teletón.

Tras el impacto con el automóvil, quedó tirada en el suelo junto a su compañero de hogar, posteriormente llegó al auxilio de la pareja una ambulancia en la que fue trasladada al hospital Mario Rivas.

La mujer que por fortuna llevaba el casco puesto, sufrió fracturas de tibia y peroné en la pierna derecha.

“Iba en la ambulancia y sentía mucho dolor en la pierna y no dejaba de pensar en mi hijo, que tenía un mes de nacido y que era prematuro”.

Fue ingresada a la sala de emergencia del Rivas en donde le colocaron un estabilizador en la pierna, le curaron las heridas y le dijeron que tenía que regresar a su casa hasta que se le programara la cita. El médico que la atendió le dijo que tenía que ir a un centro de salud para que le curaran las heridas.

“Pero yo no aguantaba el dolor, no podía mover la pierna, me sangraba la herida; así que me volvieron a llevar al Catarino”, relató.

En el Rivas estuvo 21 días hospitalizada mientras compraba los materiales que necesitaba para la cirugía. Ocupaba una placa, tornillos y clavos bloqueados, en total costaban 15,000 lempiras, dinero que no tenía. Finalmente reunió el dinero y fue operada por el equipo de ortopedas del hospital.

CLAVES:

1 Uso adecuado de casco Médicos especialistas en ortopedia y neurocirujanos recomiendan a los motociclistas y sus acompañantes usar el casco de manera adecuada para evitar golpes y fracturas craneoencefálicos.

2 Respeto a las señales Los agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte hacen énfasis en el respeto a las señales de tránsito. La mayoría de conductores de motocicletas irrespetan estas señales, ocasionado accidentes. Los agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte hacen énfasis en el respeto a las señales de tránsito. La mayoría de conductores de motocicletas irrespetan estas señales, ocasionado accidentes.

3 ACcidentes diarios En San Pedro Sula se registran diariamente 40 accidentes de tránsito, de los cuales, el 28% son motocicletas. El 54% de estos percances son letales, es decir que los motociclistas fallecen.

Hoy, cuatro meses después de aquel percance en el que su marido sacó la mejor parte, todavía no se recupera completamente por lo que tiene que asistir a recibir terapias a la Teletón para rehabilitar sus piernas. Siente terror con solo pensar en subirse a una motocicleta. Afortunadamente no pasó a formar parte de las cifras mortales provocadas por los accidentes de estos vehículos de dos ruedas.

Estadísticas. Con el crecimiento de motos también aumentan las víctimas de accidentes en zonas rurales y urbanas y con ello las atenciones en los hospitales públicos y privados.

En 2018 se importaron 120,921 motos, según el reporte de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA).

La cifra indica que se registró un incremento de 13% en la compra de estos vehículos de dos ruedas, ya que en 2017 fueron 107,181 unidades.

En lo que va del año en San Pedro Sula se registran más de 600 accidentes en los que se han visto involucradas motocicletas, de acuerdo a las estadísticas de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

En la sala de emergencia ortopédica del hospital Mario Rivas ingresan en promedio un fin de semana, 50 pacientes de los cuales el 70% aproximadamente, han sufrido accidentes en motocicletas. “Unos chocan con un taxi, otros con un camión,otros dan vuelta porque perdieron el derecho de vía, es decir que la mayor cantidad de pacientes son porque han tenido un accidente en motocicleta”, dijo la ortopeda Xiomara Palacios.

La especialista expresó que los fines de semana es cuando más personas accidentadas ingresan a la sala de emergencia ortopédica tanto de personas que viajan en moto como en automóviles.

Agregó que la mayoría ingresan con fracturas en los miembros inferiores, las piernas y los pies. “Los muchachos se fracturan el fémur por lo general. Luego de ser atendidos en la emergencia los pasamos a la sala de Ortopedia que queda en el cuarto piso para luego programarles las cirugías”, explicó.

Señaló que los pacientes no solo ingresan con fracturas de miembros superiores e inferiores sino que también sufren lesiones craneo encefálicas.

“Tenemos pacientes combinados con neurocirugía y ortopedia”, dijo la doctora Palacios.

Cirugías. Merlin Fernández, jefe de Ortopedia del Rivas, dijo que muchas veces quienes ingresan al centro asistencial producto de los accidentes vehiculares andan en estado de ebriedad.

“Tenemos una alta incidencia de fracturas producto de accidentes de motocicleta y en la mayoría de los casos vienen acompañados de otros golpes, son pacientes politraumatizados, son lesiones muy complejas y requieren de varias cirugías”, expresó Fernández.

El médico comentó que a diario un 40% de los pacientes que ingresan en general a la sala de emergencia son por accidentes viales y de esos un 60% son personas que viajan en motocicletas. “Tenemos normalmente ingresados en sala de varones a 40, aparte de los 20 que tenemos en la sala de emergencia. Al mes realizamos entre 150 y 200 cirugías en ortopedia y de estas un 40% son secundarias a accidentes de motocicletas”, expresó.

Comentó que los más afectados por este tipo de percances son hombres jóvenes en edad productiva.

“Son pacientes costosos porque son varias lesiones complejas las que tienen, no solamente es la fractura sino que son expuestas que vienen acompañadas de traumatismo cráneo encefálico que el paciente debe ser sometido a cirugía, a procedimientos de neurocirugías que en ocasiones ocupan estar en cuidados intensivos y eso en los casos más graves”, dijo el médico.

Rehabilitaciones. Gina Puerto, directora del Centro de Rehabilitación Teletón, explicó que hay lesiones en las que el afectado pierde la movilidad completa del brazo y el hombro.

“Uno quiere que pueda haber conciencia en las personas porque son lesiones de gran magnitud las que se tienen por accidentes de motos y ni digamos las personas que quedan con un trauma craneano ya que muchos de ellos andan sin el casco que les protege la cabeza”, dijo la doctora.

Añadió que el tiempo mínimo que reciben terapias los afectados son seis meses a un año dependiendo del tipo y gravedad de los golpes que sufrió.