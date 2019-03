Drama: con venta de sandías subsisten sembradores de maíz

COMAYAGUA. Juan José Romero está “haciendo las cruces” para que llueva a principios de mayo porque “si no viene el agua”, él y todos los que se han dedicado a cultivar maíz corren el riesgo de enfrentar una hambruna.

A principios de enero, Romero escuchó que en 2019 el territorio hondureño sería “afectado por El Niño”, sin embargo, por no tener claro qué es este fenómeno climático no le dio importancia. Ahora, cuando ve el valle de Comayagua “quemado y pelado” a causa del intenso verano “la preocupación” es inevitable.

“Estamos un poco asustados, si no llegan las lluvias en mayo, no vamos a tener maíz para todo el año”, dice.

Como si se tratara de un acto religioso, después del 3 de mayo, Día de la Cruz, cuando caen las primeras lluvias, Romero lanza los granos de maíz en una pequeña parcela (una manzana de extensión) que le producen entre siete y ocho cargas.

El maíz cosechado “es guardado y sirve durante el año para alimentar a la familia, de ocho miembros”, entre ellos, Reina Isabel Romero, quien en estos días lo acompaña vendiendo sandías a la orilla de la carretera que conecta a San Pedro Sula con Tegucigalpa.

“Mientras llega el agua de mayo vendemos sandías. Las compramos a L75 y las vendemos a L100 para ganar L25, las pequeñas las compramos a L40 y la damos a L60 para ganarle L20”, dice.

El pasado 14 de febrero, el Instituto Internacional de Investigación para el Clima (Iri) pronosticó la presencia “condiciones débiles de El Niño” durante la primavera 2019 en el hemisferio norte con un 55% de probabilidad.

Con esa proyección, Francisco Argeñal, jefe de Meteorología del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), advierte que en Honduras, El Niño “estará vigente hasta julio y tendrá un impacto en la distribución de las lluvias”.

El Niño provocará, según Argeñal, un “inicio temprano de la canícula” (comúnmente oscila entre mediados de julio y mediados de agosto) que se caracteriza por las temperaturas más altas del año.

“En mayo habrá lluvias, pero su distribución será irregular en algunos sectores del Corredor Seco. En Olancho no se sentirá mucho el efecto de El Niño, pero la parte baja de Comayagua, la que está pegada a La Paz, tendrá problemas”, dice Argeñal. “A principios de mayo lloverá poco y a finales de mayo lloverá bastante. Esto no es muy bueno para la agricultura”. Al igual que Romero, quien, en medio de la incertidumbre, suplica para que llueva, Inocencio Martínez deja “en manos de Dios el destino”. “Está macaneado esto. A finales del año pasado sembré cuatro manzanas de maíz y no pegó bien”, dice. “Voy a volver a sembrar hasta en mayo, y si no llueve estaremos en problemas porque no tendremos qué comer”.

Martínez compra sandías producidas en Choluteca y en Danlí y las revende en la carretera para obtener dinero “mientras llega el tiempo de trabajar en la tierra”.

Para fortuna de estos agricultores, que “por ratos” son comerciantes, la zona sur del país mantiene la producción y exportación de sandías.

De enero a noviembre de 2018, los productores del sur exportaron a Estados Unidos, Holanda y Reino Unido $72.5 millones ($2.7 millones más que en igual período de 2017) gracias a que el precio en el mercado internacional tuvo un repunte de 4.3%.