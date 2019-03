Sectores de San Pedro Sula, El Progreso y Francisco Morazán estarán sin energía mañana

San Pedro Sula, Honduras.



La Empresa Energía Honduras (EEH) programó un nuevo apagón para diversos sectores de San Pedro Sula, El Progreso, Santa Rita, Santa Cruz de Yojoa y Francisco Morazán, para mañana lunes.



San Pedro Sula.- 8:00 am a 4:00 pm

Col. Villas del Sol



El Progreso, Santa Rita y Santa Cruz de Yojoa.- 8:00 am a 4:00 pm

Col. Willian Hall

Col Rodas Alvarado

Col. 27 de Octubre

Col. Sinaí

Col. Mendieta

Col. 21 de Mayo

Col. Montefresco

Col. Carlos Roberto Reina

Col. Pajuiles

Col. Tulines

Col. Las Palmas

Aldea San Antonio



Vallecillo, F.M.- 8:00 am a 4:00 pm

Villa Real

El Camalotal

Aldea El Estero

Los Izotes

La Venta Nueva

Jalaca

La Venta Vieja

La Laguna

La Cañada

Mata Platano

Pueblo Nuevo

El Tule

El Aguacatal

Agalteca

Posa del Tigre

Siguizapa

Trinidad de Quebrada

Agua Blanca

Netapa

El Panal

El Cotyolar

El Encinal

El Guantillo

Ojo de Agua

La Danta

Las Lazadas

Tuliapita

San Isidro

Vallecillos

Río La Puerta

La Unión

San José de La Mora

Río Hondo

Las Flores