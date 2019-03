Aumenta L24 el impuesto de salida a Roatán y Utila

La Ceiba, Honduras.



La comisión que administra el muelle de cabotaje ceibeño comenzó a cobrar desde ayer 24 lempiras como impuesto de salida a los pasajeros que viajan en los ferrys hacia las islas de Roatán y Utila, lo que ha provocado malestar entre los usuarios del transporte marítimo.



Anteriormente este impuesto era de 6 lempiras y lo cobraban las empresas Galaxy Wave y Utila Dream al momento que el pasajero compraba su boleto; sin embargo, desde ayer se comenzó con esta medida en una caseta que inauguró la administración del puerto.



Desde agosto de 2017, la corporación municipal aprobó el incremento de un dólar por pasajero que fue redondeado a 24 lempiras; sin embargo, las empresas de transporte marítimo se negaron a cobrarlo y continuaron con el valor de L6.



“Este aumento al impuesto tuvimos que haberlo cobrado anteriormente, pero no tuvimos un entendimiento con las compañías que operan los ferrys. Tuvimos que tomar nuestras propias medidas y construir una caseta. Ellos interpusieron un recurso legal y nos fuimos a los juzgados, pero se tomó la decisión de cobrar por nuestra cuenta esta nueva tarifa. Está aprobado por la comisión interinstitucional del muelle de cabotaje, ya se incorporó al plan de arbitrios, es ley y la estamos cumpliendo”, dijo Héctor Caballero, superintendente del puerto de cabotaje.



Mejoras



El funcionario dijo que con los fondos que se obtengan por concepto del impuesto de salida, que sumarán unos 500,000 lempiras al mes, se harán mejoras en las instalaciones del puerto.



“Vamos a mejorar los servicios al usuario, se van a instalar cámaras de seguridad a lo largo y ancho del muelle y vamos a finalizar la señalización en el interior. Se cambiará el cerco perimetral; asimismo, se están comprando nuevas armas y todo el equipo que usa el personal de seguridad e instalar software en la administración. Construiremos baños de primer nivel para los turistas y habrá un tipo mall para que los viajeros puedan tener opción de otras comidas y no casetas como hay ahora”, apuntó.



Para Luis Quintanilla, quien ayer viajó a Roatán en el ferry, el nuevo impuesto afectará su bolsillo, además de traer más inconvenientes, ya que debe hacer otra fila para pagar.



“Consideramos que este impuesto está afectando porque se va a pagar más de lo normal. Al final uno como pasajero es el que tendrá que cancelarlo y no queda de otra. También esto trae problema, lo mejor es que se pague todo junto en el boleto para ingresar de una vez”, manifestó.



Héctor Caballero informó que las empresas Galaxy Wave y Utila Dream le adeudan a la alcaldía unos tres millones de lempiras por concepto de los 6 lempiras de impuesto de salida durante el tiempo que ellos lo estuvieron cobrando a los pasajeros.