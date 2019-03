Roque pascua: “El acuífero de Sunseri está en riesgo con lo que ocurre en el bordo”

San Pedro Sula, Honduras.

El exregidor municipal y excomisionado de tierras clama a las autoridades municipales para que actúen y paren la destrucción de un tramo del bordo del río Blanco que ha sido invadido y dañado en menos de tres meses. LA PRENSA evidenció el problema y, de acuerdo con Pascua, es una situación complicada porque es un riesgo la contaminación del acuífero, de donde se extrae agua subterránea para que consuman los sampedranos.

¿Le preocupa lo que está pasando en el bordo de río Blanco, ubicado en las cercanías del acuífero de Sunseri?

La municipalidad ha perdido autoridad al respecto. En su mayoría no son sampedranos, es gente que viene de otros lugares. Lamentablemente, algunos sampedranos se han prestado a realizar este tipo de cosas. La autoridad se ha perdido y lo más preocupante es que el acuífero de Sunseri corre un gran riesgo porque está en ese sector, y si eso no se regula vamos a padecer todos los sampedranos, ya que el 75% de agua que consumimos es subterránea.

Los ríos se secaron y este tipo de situaciones contribuyen

El que quedaba era el río Blanco y están cometiendo un crimen, lo estamos matando, y todo por la indiferencia con que se está viendo este problema. Ya río de Piedras, El Zapotal, Santa Ana y otros se están secando, y es muy poca el agua superficial, la mayoría es subterránea. Si se llega a contaminar el acuífero, todos padeceremos y en un futuro cercano.

El acuífero se recarga de El Merendón, ¿aun así corremos riesgo?

El Merendón tiene dos caras: la bonita y forestada, y la otra, que está llena de fincas, tala y donde hay problemas. Si bien es cierto el acuífero se recarga con agua que viene de El Merendón, el problema es que este bordo y ese tramo del río Blanco está en esa zona, y de esos pozos que están cercanos se abastece una buena parte de la población sampedrana. Todos hemos pasado por el lugar y las fotografías están mostrando los daños impresionantes, la cantidad de basura y la forma en que están acabando con el río.

Perfil Roque Pascua Rivera

Edad: 70 Ciudad: San Pedro Sula Profesión: Abogado Cargos: Fungió como regidor en varias administraciones y fue ministro y viceministro de Gobernación y Justicia.

Usted fue comisionado de tierras y regidor municipal, ¿qué se debe hacer para poner orden y proteger los recursos naturales del municipio?

Desgraciadamente todo lo vemos con ojos políticos, y por los votos se permite una serie de cosas en el municipio; pero lo peor del caso es que esa gente que está ocasionado daños no es ni de San Pedro Sula, por lo tanto ni vota acá. La mayoría de gente que está en los bordos no son sampedranos y hay hasta extranjeros. No entendemos por qué las autoridades, y no solo el alcalde, sino los funcionarios que deben velar por esto, se han quedado callados y ciegos ante una situación tan preocupante que está afectando directamente los recursos naturales del municipio.

Pero si proceden a un desalojo los mismos sampedranos critican porque, según ellos, dejan a gente sin casa, ¿qué piensa, porque es una situación contradictoria?

Cuando fui regidor el alcalde era Jerónimo Sandoval. él siempre dijo que San Pedro Sula no tenía que cargar con problemas de otros lugares, y de ahí surgió la frase de que había que “sampedranizar Honduras”, por eso había orden. Después vinieron una serie de alcaldes que por conseguir votos han permitido una serie de situaciones y nos han llevado al extremo que estamos, puesto que la situación en ese tramo es terrible.

¿Cómo describe lo que se vive allí a los sampedranos que no se han percatado de lo que pasa?

Vemos a cada rato volquetas rellenando con ripio, los bordos de contención se perdieron, carros y carretas descargando basura, puesto que ni siquiera llegan al relleno sanitario. Se ha poblado, hay negocios.

¿Qué mensaje manda?

A las autoridades municipales se les ha ido de la mano el tema, por ello ya debe actuar la Fiscalía del Ambiente para que proceda contra esos funcionarios que están permitiendo que eso ocurra, ya que la Fiscalía se creó para eso; pero vemos que también se está haciendo de la vista gorda.