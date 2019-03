Mujeres lideran el 80% de los nuevos emprendimientos

San Pedro Sula, Honduras.

Después de laborar por 10 años en una empresa privada, Teresa Aguilar fue despedida, lo que la llenó de preocupaciones por ser madre soltera.

Al no tener ingresos y muchas deudas que pagar comenzó a buscar por internet ideas de negocios que pudieran servirle para emprender su propia microempresa. “Buscaba por internet, pero nada me convencía, pensaba que tenía que ser algo en lo que inicialmente no tuviera que invertir tanto y que realmente supiera que me iba a dar ganancias”, contó.

Fue hasta que una amiga que se dedica a la venta de comida la convenció para que aprovechara su buen sazón y comenzara a elaborar platillos gourmet por encargo. “Tenía dudas, pero me atreví y hasta ahora me ha ido bien”, compartió Aguilar, quien promueve su servicio en redes sociales.

Mipymes. Estiman asociaciones que hay en la zona norte, de este número solo un pequeño porcentaje está formalizado. 100,000

Al igual que Aguilar muchas mujeres hondureñas han decidido convertirse en microempresarias motivadas en su mayoría por sacar adelante a sus hijos y volverse independientes económicamente.

Inversión. De acuerdo a datos de autoridades del programa gubernamental Crédito Solidario y respaldado por asociaciones y expertos, en el país más del 80% de los nuevos emprendimientos son de mujeres.

Carlos Gunther, director de Crédito Solidario, manifestó que más del 80% de los préstamos que desembolsan a la mipyme son a mujeres microempresarias.

LEA: Prohíben a la empresa chapina actualizar cobro de bienes inmuebles

Este año, la meta del programa es desembolsar unos L180 millones en la Capital Industrial y unos L400 millones a nivel nacional. Alimentos y accesorios para mujer son los rubros más escogidos por las microempresarias.

Esperanza Escobar, presidenta de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih), detalló que entre un 40% a un 60% de sus afiliados son féminas.

“Hay mucho hogar desintegrado donde la madre toma el rol de padre y tiene que trabajar para sus hijos, con tiempo para cuidarlos, porque con los horarios extendidos de las empresas es muy difícil”, apuntó.

Detalles sobre mipymes De acuerdo al informe de los Centros de Atención Mipyme de Centroamérica y República Dominicana del Centro Regional de Promoción de la Mipyme (Cenpromype), en 2017 fueron atendidos en los centros 19,150 clientes, de los cuales el 54% fueron mujeres y el 46% hombres. Además, señalan que el servicio más demandado por mujeres es la capacitación, seguido de asesoría empresarial. Las mujeres emprendedoras buscan seguirse formando.

Escobar indicó que otro de los factores que motivan a las damas es el alto costo de la vida, que ya no permite que solo uno de los esposos trabaje. “Ahora el esfuerzo es mancomunado”, acotó Escobar. En la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, Dinamarca 1910, se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer.

En 1972 la Asamblea General de la ONU declaró 1975 como el Año Internacional de la Mujer por su participación en la equidad de oportunidades muchas veces menores ante las del varón.

Carla Bonilla, coordinadora del Bazar del Sábado en Expocentro, declaró que más de un 75% de las mipymes que conforman el Bazar son mujeres, dedicadas en gran parte a los rubros de comidas, manualidades, artesanía y bisutería. El Bazar es conformado por unas 250 mipymes.

Bonilla detalló que así como hay mujeres jóvenes que deciden emprender hay señoras de la tercera edad que son muy proactivas que por su edad ya no pueden encontrar empleo en una empresa, pero que quieren seguir trabajando.