Yoro se queda sin agua por la quema y tala del bosque

Yoro, Honduras.

Los incendios forestales y la tala indiscriminada están secando los ríos en el municipio de Yoro, lo que provoca que se esté quedando sin agua para el consumo humano.

La única represa alimentada por el río Machigua, que nace en la montaña de Yoro, genera 900,000 galones de agua por día, con esta cantidad se abastece a casi 90,000 habitantes del municipio de 391 comunidades.

Pero los descombros en la montaña tienen alarmadas a las autoridades municipales, quienes temen que en unos cinco años no haya el vital líquido, ya que el río Machigua es por ahora la única fuente de agua.

LA PRENSA realizó un recorrido por la represa y constató el estado en el que se encuentra. Los pobladores recuerdan cuando de esta brotaba el agua e incluso el río formaba una pequeña cascada. Ahora, aunque abastece a la ciudad, se ve seca. Paulatinamente se queda sin el vital líquido.

9 Comunidades se han apoderado de las cuencas de los ríos y de las áreas protegidas en la montaña de Yoro, de acuerdo a las autoridades municipales.

También fuimos testigos de la tala y la quema del bosque. Árboles de pino reducidos a ceniza se observan a la orilla de los caminos. Un incendio en una zacatera amenazaba con acabar con la vegetación y dicen que ese es el panorama casi todos los días.

Uno de los proyectos contemplado a corto plazo para minimizar el riesgo de quedarse sin agua es subir unos kilómetros la represa de Machigua, pero se requieren de 22 millones de lempiras, de acuerdo a lo explicado por el jefe de obras públicas de la alcaldía yoreña, Carlos Núñez.

Daños. La deforestación está afectando la montaña de Yoro.

El ingeniero, además, dijo que visualiza un sistema de distribución de agua potable paralelo al que actualmente se tiene, que sería hacer una captación desde la comunidad de Zonzapote del río de esa zona y un segundo sistema también desde el sector de Sinagua.

“Se contempla como un proyecto macro para darle solución definitiva que sería una red nueva con líneas de inducción, de impulsión, de conducción, red de distribución y almacenamiento en todo el municipio desde el río Alao, pero se requieren de 150 millones de lempiras”, aseguró el funcionario municipal.

Con la construcción de esta represa, se triplicaría la generación de agua, de 900,000 galones diarios pasaría a dos millones 700 mil galones, lo que aumentaría la cobertura y la presión del agua en los hogares.

30 años tiene el sistema que actualmente se usa para la distribución de agua potable en el municipio de Yoro.

Apoyo. Diana Urbina, alcaldesa de Yoro, dijo que se requieren de fondos para invertir en la construcción de nuevos proyectos hídricos. “Para un corto plazo las inversiones se estiman en unos 30 millones de lempiras y para largo plazo, que nos pueda ayudar para unos 50 años y tener agua, la inversión es arriba de 150 millones de lempiras por lo lejos que están las comunidades para hacer la captación del vital líquido”.

Quemas. Los incendios forestales ocurren a diario en el municipio.

La jefa edilicia advirtió que de no haber conciencia de los pobladores debido a que estos siguen talando y erosionando la tierra para sembrar, “vamos a tener un problema serio y por lo menos en unos cuatro o cinco años no vamos a tener agua. La deforestación se ha aumentado en un 70%, las personas han ingresado a las áreas protegidas”. Manifestó que a fin de preservar el vital líquido que todavía tienen se endurecerán las multas.

“En estos momentos no tenemos racionamientos, pero se está tomando muy seriamente la posibilidad de racionar el agua potable en el municipio”.

La alcaldesa destacó que han tenido acercamientos con el Gobierno Central a fin de encontrar un financiamiento para la construcción de la represa y los demás proyectos contemplados.

“Con el presidente (Juan Orlando Hernández) tuvimos una reunión a inicios del año pasado donde él nos manifestó el interés por las áreas protegidas, pero los procesos para llegar a la captación de esos fondos son muy engorrosos y no podemos esperar tres, cuatro o cinco años cuando ya no tengamos agua y no tengamos bosques, se debe hacer algo inmediato”.

Urbina, además, manifestó que se han tenido acercamientos con las embajadas de Alemania y Canadá, pero aún se está a la espera de las respuestas.

Reforestación. Para disminuir el daño ambiental se están reforestando las áreas protegidas que han sido devastadas por los campesinos.

El proyecto, que inició en marzo del año pasado, ya lleva más de 10,000 plantas sembradas entre frutales y maderables. Se han llevado plantas para cultivos alternos como injertos de aguacate, mango de altura y rambután.

Diana Romero, del Instituto de Conservación Forestal (ICF), pidió a los ciudadanos a que denuncien cuando vean que alguien está cometiendo un delito ambiental.