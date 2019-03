Despiden a dos empleados de Educación en Copán por retrasar pagos a docentes  

Copán, Honduras.

Autoridades de la Dirección Departamental de Educación de Copán, confirmaron a LA PRENSA este día que fueron despedidos dos empleados administrativos de dicha entidad por negligencia con el proceso de pago a maestros.

Dicha información fue anunciada esta tarde por el ministro de Educación, Arnaldo Bueso, desde Tegucigalpa, luego que este cuatro centros educativos de dicho departamento permanecieron sin dar clases por los pagos retrasados de los docentes.

El colegio Álvaro Contreras y los centros de Educación Básica Medina, San Antonio y Jesús Membreño fueron los que perdieron este día de clases.

Padres de familia de dichos centros se mostraron solidarios con los docentes y regresaron a casa con sus hijos. "Estamos con los maestros, ellos siempre han dado sus clases y no es justo que no les paguen a tiempo. No nos molesta que hoy no hayan clases", dijo una madre.

Carlos Andrés Alvarado, director de Educación en Copán, manifestó que ya está resuelto el problema de los pagos atrasados en los docentes y que se deducirá resposabilidades a aquellos que no dieron clases y ya tenían su pago efectivo.

"El único inconveniente era con los que se les pagaba a través de un banco, no eran todos. Ya hoy se les terminó de pagar y el asunto está resuelto", inició diciendo.

Alvarado confirmó que el encargado de la Unidad de Planificación Estratégica General (Upeg) y el de Administración Financiera atrasaron adrede el proceso de los pagos a docentes, generando así la crisis de este día.

"Nosotros desconocíamos que esta situación se estaba presentando y una vez detectada procedimos a despedir a ambas personas. A partir de hoy se está recibiendo hojas de vida para contratar a sus reemplazos", dijo el director.

Por su parte, el ministro de Educación, dejó entrever que en la departamental de Cortés se está presentando esa misma situación y se hará la investigación correspondiente para evitar conflictos con los docentes y realizar las sanciones respectivas.

Actualmente, el sistema educativo de Copán cuenta con 3,000 docentes aproximandamente.