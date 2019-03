"Clamo a Estados Unidos que nos dejen tener a las niñas": hermana de hondureña asesinada en Houston

Tegucigalpa, Honduras.



Acongojada y con el alma hecha pedazos, Ruth Díaz, hermana de la hondureña Ada Elena Díaz, asesinada en Houston, Texas, hace tres días, llegó hasta la Cancillería de la República para solicitar la repatriación.



Ruth, aun sin creer lo que le pasó a su hermana, dijo que no sale del asombro y el único pensamiento que tiene son las niñas que permanecen con la familia del hombre que acabó con los sueños de su hermana.



"Lo único que le pido a las autoridades en Estados Unidos es que me dejen tener a las niñas, no quiero que estén allá, nosotros las podemos cuidar bien, es lo más correcto", dijo.





Comentó que el pasado sábado, el mexicano Auner Rebolledo fue a dejar a las dos niñas (de dos y cuatro años) donde su hermana, quien fue la que le avisó sobre la muerte de Ada Elena, quien tenía cinco años de convivir con él.



"Mi hermana tenía problemas con él, era celoso y en los últimos tiempos ni con la renta le quería ayudar, ella me contaba todo porque siempre nos llevamos bien, antes de ir a dormir nos hacíamos videollamadas".



Ruth recordó que el pasado viernes Ada Elena cumplió 34 años y ella le preguntó si él la había felicitado, le respondió que no con tristeza, "entonces las niñas, sobre todo la más grande, le comenzamos a cantar".



Elena Díaz, quien tenía siete años de vivir en EEUU, fue asesinada de varios balazos el sábado a eso de las 11:00 de la noche supuestamente por el mexicano Auner Rebolledo, quien era su pareja sentimental.



Ada Elena deja cinco hijos, tres varones que están en Honduras y dos niñas de dos y cuatro años producto de su relación con el mexicano.