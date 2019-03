Aplazan a regidores ceibeños y sugieren deducirles el sueldo

La Ceiba, Honduras.

“Deben mejorar”. Es la recomendación del comisionado municipal Engels Bustillo a la vicealcaldesa de la comuna ceibeña, Alba Cepeda, lo mismo que a los regidores Ricardo Azcona, Ramón Leva, Alba Zavala, Gustavo Irías y Mauricio Cálix, porque sus rendimientos no llenaron las expectativas al frente de las distintas comisiones que presiden.

Lo anterior se desprende de un informe presentado la semana pasada a la Corporación Municipal de una auditoría practicada entre julio a diciembre de 2018.

El informe provocó un cisma en la comuna, sobre todo en Irías y Cálix, de la oposición, quienes han venido denunciando actos irregulares, como pagos onerosos a personas particulares por limpieza de áreas verdes y gastos excesivos en viáticos durante el primer año de gestión del alcalde Jerry Sabio.

Según los argumentos de Bustillo, quien presentó un documento de 25 páginas, los corporativos aplazados no presentaron informes eventuales de sus actividades realizadas, infringiendo el numeral 3 del artículo 29 de la Ley de Municipalidades.

Recomendaciones: Cobros. Se sugiere a la Municipalidad no firmar contratos pagaderos en dólares u otra moneda internacional, ya que los ingresos por tributos son en lempiras.



Simulacros. El Codem deberá realizar simulacros de evacuación por una emergencia en las oficinas municipales, ya que no hay identificación de salidas.

Recolectores. La comuna debe adquirir su propios camiones de recolección de basura y poner a empleados municipales a que hagan el proceso de limpiar la ciudad.



Traspaso. El personal que sea contratado por la Municipalidad, una vez que el acueducto del Sanaa sea traspasado, debe pasar por una férrea evaluación y capacitación.

“A los regidores Mauricio Cálix y Gustavo Irías no se les niega que son beligerantes y que han tenido una muy buena participación legislativa, pero no presentan informes”, agregó Bustillo.

Gustavo Irías, quien preside la Comisión Ambiental, se defendió diciendo que “no es justo que nos aplacen porque hasta hemos arriesgado nuestras vidas por el trabajo que hacemos. Trabajamos en varias comisiones y hay fotografías de lo hecho. Se hizo una evaluación apresurada, y lo que hacen es dividir. Nos califican mal porque estamos en oposición y lleva un mal mensaje, pero siempre vamos a mejorar”.

Mauricio Cálix, de la Comisión de Deportes, calificó al comisionado municipal como afín al alcalde, ya que “lo puso de dedo aun cuando la Ley de Municipalidades establece que debe elegirse en un cabildo abierto”. Dice que tiene documentos en los cuales se constata que Engels Bustillo ha recibido ayuda monetaria de la alcaldía para la Asociación de Negros Universitarios de Honduras, de la cual es es miembro, lo cual es prohibido por su figura de comisionado municipal.

“No me siento aplazado, he cumplido. Transparenté los cobros en el gimnasio Azcona que antes no había, entre otros trabajos. Nos han querido afectar y tiene línea porque somos oposición y porque él quiere quedar bien con el alcalde. El comisionado no puede tener vinculación económica con la Municipalidad”, agregó Cálix

En el informe señala que regidores abandonan las sesiones de Corporación sin permiso, aduciendo tener otro tipo de actividades inherentes a sus cargos.

“Deben permanecer en las reuniones a tiempo completo; caso contrario, las horas que no trabajan en las sesiones deben ser descontadas de sus salarios de manera proporcional”, recomienda el informe.

Cálix respondió: “El comisionado no puede decidir si nos pagan o no, es el Tribunal Superior de Cuentas quien nos puede reparar por cobros injustificados”.