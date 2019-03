San Pedro Sula, Honduras.



El Instituto Primero de Mayo, uno de los más insignes de la ciudad, arribó su 44 aniversario de fundación el pasado 1 de marzo.



El centro educativo fue fundado en 1975 por el entonces ministro de Educación Napoleón Alcerro Oliva, y a la fecha ha atendido a más de 60,000 alumnos.

Pese a todas las debilidades que tiene actualmente, según la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), el Primero de Mayo es uno de los que mejor calidad educativa ofrece en San Pedro Sula. Hilde Batiz, director del Primero de Mayo nombrado por acuerdo, aceptó que aunque tienen muchas carencias, especialmente en infraestructura, pero el colegio continúa creciendo y mejorando su educación.



“Es un honor ser el director de uno de los mejores colegios de San Pedro Sula y el país”, refirió Batiz.

El centro tiene muchas carencias, entre ellas, techos en mal estado y falta de ventiladores.

Conflictos y carencias



Baños en mal estado, falta de espacio físico y techos en pedazos son algunas de las penurias que enfrentan los alumnos y personal docente que labora en el Primero de Mayo.



Las promesas de mejorar el edificio han sido muchas, pero los alumnos lamentan seguir recibiendo clases en aulas que no cuentan ni con ventiladores.



“Es horrible recibir clases en aulas que no tienen siquiera un ventilador, y las que tienen es porque los padres los han comprado. Necesitamos mejores condiciones para estudiar”, dijo la estudiante Fanny Membreño.



Aunado a esto, padres de familia mantienen una disputa exigiendo un director por ley para el instituto.



Armando Antúnez, presidente de la sociedad de padres, dijo que desde hace tres años hay un director nombrado mediante acuerdo, pero a su vez hay dos personas fungiendo en el mismo cargo que han llegado de manera interina.



Agregó que desde 2016, más de mil egresados aún no reciben el título, ya que el documento no cuenta con la firma del director, y esto ha repercutido en que los jóvenes no pueden ingresar en la universidad ni conseguir un empleo.



Milton Ayala, director departamental de Educación de Cortés, dijo que este caso se está tratando desde hace varios meses y se ha conformado una comisión para solucionar cada uno de los problemas expuestos.