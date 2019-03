El Papa dice que quien cuida a los niños "está de la parte de Dios"

Ciudad del Vaticano.



El papa Francisco apuntó este sábado que quienes cuidan y protegen a los más pequeños "están de la parte de Dios", con motivo de la ampliación de un hospital pediátrico en República Centroafricana financiada por el Vaticano.



"Quien asume la cura de los pequeños está de la parte de Dios, no lo olvidéis, y gana a la cultura del descarte", defendió en un mensaje grabado en un vídeo difundido hoy por la Santa Sede.



El pontífice argentino, que visitó la República Centroafricana en 2015, dijo que no olvida a los niños malnutridos que visitó en un centro hospitalario de la capital, Bangui.



En este sentido se preguntó, parafraseando al "gran" escritor ruso Fiodor Dostoyevski, por qué sufren los niños: "A menudo me hago la misma pregunta, por qué sufren los niños, y no encuentro explicación", reconoció.



Las reflexiones del Papa sirvieron para abrir la inauguración del nuevo "Centro para la nutrición terapéutica de niños malnutridos" y de la reestructuración del hospital "Complexe pediatrique", el único para niños de todo el país africano.



El centro médico, construido en la década de 1980 y que presentaba graves daños tras las guerras, fue reformado y ampliado durante dos años con el apoyo del hospital "Bambino Gesù" de Roma y por deseo del papa, que lo visitó durante su viaje apostólico.



Francisco ha destinado a este proyecto tres millones de euros y a esta cifra se sumó la cantidad de 750.000 euros recabada con varias iniciativas por la Gendarmería vaticana y otro millón de euros dado por la parroquia de Novara (norte de Italia).



Las labores, coordinadas por el "Bambino Gesù", han servido para reestructurar y amueblar cuatro unidades del hospital con 193 camas, construir el "centro de nutrición terapéutica", contratar a ochenta médicos y enfermeros y formar a personal pediátrico y estudiantes.



La gestión del centro ha sido encargada a la organización religiosa italiana CUAMM - Doctors With Africa.