Madre de Luis Zelaya denuncia que hijos la demandaron por herencia

TEGUCIGALPA. La madre del excandidato presidencial del Partido Liberal Luis Zelaya Medrano respondió ayer ante los Juzgados de lo Civil una demanda testamentaria interpuesta por sus propios hijos.

Se trata de la señora Martha Medrano, quien contestó en tiempo y forma la demanda de nulidad de una herencia.

La demanda tiene como objetivo anular el testamento refrendado por el señor Roberto Zelaya, padre del expresidenciable liberal, quien falleció en noviembre de 2018.

En la contestación de la demanda, la señora Martha Medrano admite que su esposo sufría de alzhéimer desde el año 2012, “pero no es cierto que a la fecha de su muerte se encontraba en la última etapa de esta enfermedad como lo quieren hacer creer a esta judicatura los hoy demandantes”.

La señora Medrano fue demandada por sus hijos Luis Orlando, Omar Edgardo, Isidro Roberto, Martha Lizeth y José Rodolfo Zelaya.

En el proceso, la viuda de Zelaya presentará como medios de prueba una desautorización firmada por el señor Roberto Zelaya el 2 de octubre de 2018, un mes antes de su fallecimiento.

En la respuesta a la demanda no se clarifican los alcances de la desautorización firmada por el fallecido padre de Zelaya.

Asimismo, la señora Medrano presentará una copia de un documento que firmó con su esposo como representantes legales de una inmobiliaria en el municipio de Santa Lucía y otros documentos de uso privado.

También plantea un video de los últimos días del señor Zelaya. La señora propone una serie de testigos que fueron cercanos al señor Zelaya.

En el documento, la señora Martha Medrano solicita que se admita la contestación ordinaria de nulidad de testamento y tener por contestada la demanda en tiempo y forma. La mamá de Luis Zelaya pidió a la justicia declarar sin lugar la demanda de que fue objeto por parte de sus hijos.

La demanda fue interpuesta hace unas semanas por cuatro de sus seis hijos alegando que no se estaba cumpliendo a cabalidad el testamento refrendado por el señor Roberto Zelaya, padre del expresidenciable Luis Zelaya.

Los demandantes buscan por la vía civil la nulidad de un testamento dejado por el señor Roberto Zelaya, padre del expresidenciable, que recién falleció.

Reacción. El Juzgado de lo Civil había dado un término para que la viuda de Zelaya contestara la demanda.

Ella llegó con su hijo Iván Zelaya y sus apoderados legales a responder la demanda.

Al salir de la judicatura, la señora Martha Medrano manifestó que sus hijos le quieren quitar el patrimonio que le dejó su esposo. “He venido aquí a contestar una demanda que me han puesto los hijos para quitarme el patrimonio que me dejó mi esposo, que consiste en un edificio de parqueos, se apropiaron de la casa donde vivíamos y del carro de mi esposo, todo me lo quitaron”, manifestó doña Martha. A su juicio, todos sus hijos se unieron para hacer esta demanda.

“Yo he tratado de ser lo mejor posible y darles lo mejor. En vida (Roberto Zelaya) les heredó muchas propiedades en Santa Lucía, de las que están recibiendo frutos”, aseguró.

En ese sentido, la señora aseveró que desconoce el interés de sus hijos para quitarle los bienes.

“Yo solo reclamo mi derecho de esposa, de mujer de la tercera edad que necesito eso para subsistir”, reiteró.

Señaló que sus hijos “se criaron en un hogar con su padre y su madre, y les dimos todo”.

Iván Zelaya, el único de los hijos que no apoyó la demanda, acompañó a la señora a los juzgados para responder a la demanda. Les digo a mis hermanos que retiren esta demanda, que respeten a su madre y que entiendan que ella tiene todo el derecho a pesar de la edad que tenga, que tiene 79 años”, cuestionó.