En crisis 15 albergues de México por falta de recursos económicos

Mexicali.



La ola de caravanas de migrantes y la falta de recursos económicos han puesto en jaque los 15 albergues que operan en esta ciudad.



Debido al retiro de recursos del Fondo de Apoyo a Migrantes, acusan operadores, los centros de atención se han visto en problemas para pagar la renta de inmuebles, luz y agua, así como para adquirir despensas.

Además, exponen, el espacio es insuficiente para albergar a los miles de migrantes centroamericanos que buscan cruzar a Estados Unidos para solicitar asilo, que están a la espera del llamado de las autoridades estadounidenses para continuar el trámite o para atender a los que han sido deportados, entre ellos mexicanos.



“Este año no hemos tenido nada de ayuda, al contrario, el recurso que se daba cada año, lo quitaron”, reprocha Santiago Raygoza Cruz, quien labora en el albergue Refugio Hijo Pródigo.



Altagracia Tamayo, del albergue Cobina, Posada del Migrante, cuestiona que el Gobierno federal permita el paso a los centroamericanos hasta la frontera norte, sin hacerse responsable de su atención.

“A mí me parece una ambigüedad que el nuevo presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) diga que todo mundo es bien recibido, les abra las puertas, y por otro lado nos quite el fondo de migrantes, que es una parte con la que nosotros damos el alimento y cobijo”, dice.



“No puedo entender esa manera tan cruel, tan inhumana”, refiere al indicar que la Aduana tampoco permite a los albergues que llegue ayuda alimenticia proveniente de Estados Unidos.



Según Tamayo, cada albergue canaliza al menos 52.80 pesos diarios en promedio para la alimentación de una persona, durante un mes de hospedaje y apoyo alimenticio que ocupa el migrante. “Pedimos que nos diga el Gobierno federal si nos va a apoyar, no puede hacernos esa grosería ni tampoco tacharnos de rateros. Eso de que señale que las asociaciones hacemos mal manejo de los recursos es mentira”.



El Grupo de Ayuda para el Migrante de Mexicali tuvo que cambiarse de inmueble al no tener recursos para pagar más la renta, la cual aumentó de 10 mil pesos a 25 mil.



En medio de la crisis, los representantes de albergues advierten sobre la llegada de más migrantes procedentes de Centroamericana, pero también de las familias mexicanas deportadas y desplazadas por la violencia.