L65 millones cuesta cambiar los semáforos en 50 cruces de SPS

San Pedro Sula, Honduras.



En la 7 calle norte y la 7 sur, así como en el bulevar a la universidad, se colocarán algunos semáforos inteligentes que adquirirá la alcaldía en los próximos días.



La vialidad dentro de San Pedro Sula es prioridad para evitar accidentes, pérdida de tiempo y gasto de combustible, por ello la Corporación priorizará el proyecto.



Ya se elaboraron los términos de referencia de lo que será la segunda etapa del proyecto de suministro de instalación de semáforos inteligentes y será licitado en los próximos días.

La Corporación Municipal presupuestó L65 millones para la segunda fase.



La primera costó L80 millones y se colocaron en 40 intersecciones, más el Centro de Movilidad Urbana, que está en funcionamiento.



Se pusieron controladores en la avenida Circunvalación, primera calle, el bulevar del norte, 27 y 33 calle, entre otros puntos de la ciudad.



Con internet



Roberto Romero Luna, exgerente de Prevención, Seguridad y Movilidad Urbana, detalló que la ciudad cuenta con intersecciones que tienen puntos de internet para que los ciudadanos tengan una herramienta tecnológica de fácil acceso y gratuita.



Asimismo, da la oportunidad de mantener la comunicación y estar en línea cualquier aspecto que tengan relación con las aplicaciones que ha implementado la municipalidad. Poco a poco, San Pedro Sula se convierte en una ciudad más moderna, más atractiva, más ordenada, más humana y más inteligente, afirma el funcionario.



Fondos



El alcalde Armando Calidonio señaló que el presupuesto municipal de 2019 aprobado por la Corporación Municipal fue de 5,277 millones de lempiras.



La infraestructura es un punto vital para desarrollar más obras que continúen mejorando la calidad de vida de los sampedranos.



“El monto de 5,277 millones de lempiras y sus anexos para el presupuesto del próximo año es histórico. Son 1,250 millones para la recuperación del distrito comercial, con fondos del Gobierno, 301 millones de un préstamo, 1,000 millones de lempiras para infraestructura, 65 millones para semáforos y 20 millones para señalización vial. El resto forma parte del presupuesto global”, afirmó.



Los semáforos tienen como principal aporte mejorar los tiempos de movilidad, no solamente de los vehículos, sino también de asegurar que los peatones puedan desplazarse con mayor seguridad por las principales vías de la ciudad, explicó.



Apagones



El regidor José Antonio Rivera detalló que todavía no se ha realizado la licitación, pero es un proyecto urgente para la ciudad.



“Vemos cómo funcionan los semáforos inteligentes y que hasta las personas con discapacidades pueden cruzar sin problemas”, comentó.



Para Ricardo Figueroa, exjefe de la unidad de semáforos de la alcaldía, uno de los grandes problemas es que los controladores de tráfico fallan y no por culpa de la municipalidad, sino por los apagones que ocurren en la ciudad y en el país.



Para Mario Méndez, un conductor de bus escolar, los aparatos que se han cambiado son mejores que los que existían porque fallan únicamente cuando hay apagones. “Antes se dañaban a cada rato y lo peor es que ni los colores de las luces se distinguían, por eso es importante que se desarrolle la segunda etapa y se coloquen esos semáforos”, aseguró.



La ciudad está creciendo y lo importante es que coloquen en intersecciones que son problemáticas porque hay cruces donde es imposible pasar, y una de ellas es frente a la Empacadora Continental, dijo.



Funciones



Los aparatos instalados y los que se colocarán conocidos como semáforos inteligentes cuenta con una cámara que tiene un sensor óptico; además, un sensor que sincroniza los aparatos para toda una avenida o calle para un cambio de luces de forma secuencial.



Asimismo, cuentan con una pantalla para mostrar al peatón el momento apropiado para cruzar la vía. Hay pantallas luminosas para el tiempo de cambio de luz.