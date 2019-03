Las cinco enfermedades virales que más perjudican a los hondureños

San Pedro Sula, Cortés.



Enfermedades diarreicas, paperas, dengue, hepatisis "A" y guillain barré, son los principales padecimientos que afectan a la población este 2019, principalmente niños y adultos, según Edith Rodríguez, jefa de Epidemiología a nivel nacional.

La Secretaría de Salud sigue lanzando campañas con el objetivo de educar a los ciudadanos en cuestiones de prevención y erradición.

1 paperas Se han reportado 3,081 casos hasta ahora y una tasa de 34.64% por cada 100,000 habitantes. Mientras que en 2018 fueron 17 casos y con una tasa de 0.36%. Las regiones que han acumulado un mayor número de casos son: San Pedro Sula, Cortés, Distrito Central, Yoro, Colón, Atlántida, Islas de la Bahía y Santa Bárbara. Se han notificado 30 brotes, en su mayoría, en maquilas, instalaciones militares, policiales, centros penales y aeropuertos.

2 hepatisis "a"

La tasa acumulada a nivel nacional es de 3,041 casos por cada 100,000 habitantes. Según el canal endémico, se ubican en zona epidémica y de alerta, Colón, Cortés, San Pedro Sula, Choluteca, Intibucá, La Paz, Lempira y Santa Bárbara.

Se transmite principalmente cuando una persona que no está infectada y no está vacunada, come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por ese virus.



Esta patología está vinculada con la falta de agua salubre, la mala higiene personal y un saneamiento deficiente. El virus de la hepatitis "A" tiene un período de incubación que dura entre 14 y 28 días. Los síntomas habituales son: cansancio, náuseas, fiebre, pérdida del apetito, dolor de estómago y diarrea.

3 arbovirosis Los arbovirus constituyen problemas de salud pública muy importantes, dado el surgimiento prácticamente global de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. Se han extendido sin precedente en asociación con factores como la actividad humana y la tasa de recombinación viral, lo que favorece que vector y huésped interactúen, unido al comercio y a los viajes aéreos. De arbovirosis van 2,472 casos, de los cuales 2,435 corresponden a dengue, estos se distribuyen en las regiones sanitarias de Cortés, con 788 (44%), en San Pedro Sula 366 (20.8%), en el Distrito Central 161 (9.1%), Yoro con 114 (6.5%), Olancho con 109 (6.2%), Atlántida con 49 (2.8%) y Colón con 29 (1.6%), en estos ocho puntos se acumula el 94.4% de los casos. De dengue grave se han reportado 672 casos, que en comparación al año 2018 eran 33, lo que representa un aumento de 693 casos. Tres regiones concentran el 97.2% de los casos, Cortés con 383, San Pedro Sula con 234 y Yoro con 36. Durante el 2019 se han notificado ocho muertes sospechosas por dengue. De chinkungunya se han notificado 20 casos. Las regiones más afectadas siguen siendo Cortés, Colón, El Paraíso y el Distrito Central, con cuatro casos cada una. De zika se acumulan 17 casos, que en comparación del 2018 eran 20, esto representa una disminución de tres casos. Estos se concentran en Cortés, Atlántida y el Distrito Central. Según el canal endémico, Honduras se encuentra en zona de alerta con respecto a casos de dengue. Salud informó que dos regiones se hallan en zona de éxito (10%), seis en zona de seguridad (30%), ocho en alerta (40%) y cuatro en epidemia (20%); es decir, Cortés, Olancho, Santa Bárbara y Yoro.

4 diarrea sin sangre La tasa acumulada a nivel nacional es de 317.56 casos por cada 100,000 habitantes. Lugares como Colón, Cortés, San Pedro Sula, Olancho y Valle se ubican en zona de epidemia. En zona de alerta están Atlántida, Copán, Distrito Central, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Ocotepeque y Santa Bárbara. Esta enfermedad viral se caracteriza por heces líquidas, usualmente de gran volumen, sin sangre ni pus en las deposiciones, con escaso dolor abdominal y ausencia de fiebre o con un aumento menor de la temperatura.

5 guillain barré

Hay 14 ingresos sospechosos, de los cuales 12 corresponden al Hospital Escuela Universitario (HEU) y dos al Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss). El Catarino Rivas aún no ha reportado casos. Se supo que son ocho hombres y seis mujeres los afectados, en un grupo de edad de 20-29 años.

Los síntomas empiezan con un hormigueo y debilidad en los pies y las piernas, luego se extiende a la parte superior del cuerpo y los brazos. En aproximadamente la mitad de las personas con este trastorno, los síntomas empiezan en los brazos o en el rostro. A medida que el síndrome avanza, la debilidad muscular puede evolucionar a una parálisis.

-Importante-

"Quiero hacer énfasis en las medidas de prevención y control de los criaderos de zancudo, que la población contribuya a la limpiezas de las viviendas. Hay que evitar demasiado contacto con las demás personas, lavarse las manos con agua y jabón, taparse la boca al toser o estornudar con el antebrazo", dijo puntualizó la experta.

Rodríguez agregó que no hay que compartir utensilios, no saludarse de besos y una vez que se tiene la enfermedad, guardar reposo, tomar abundante líquidos y visitar al médico.