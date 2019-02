San Pedro Sula, Honduras.

Con el lema Sin criaderos no hay zancudos, sin zancudos no hay dengue, fue lanzada ayer la campaña de prevención y erradicación de los criaderos del zancudo Aedes aegypti, transmisor también del chikungunya y zika.

El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores y los directores departamentales y metropolitanos y el alcalde sampedrano Armando Calidonio, lanzaron ayer en la Capital Industrial la campaña Día D que consiste en educar y sensibilizar a la población en el tema para que elimine los criaderos del zancudo y así evitar que la enfermedad se siga propagando y llenando los hospitales.

La campaña se lanzó a nivel de país, pero se escogió a San Pedro Sula, específicamente. el parque Vida Mejor de la colonia Fesitranh y el departamento de Cortés por ser los sitios con mayor incidencia de casos de la enfermedad vírica.

El presidente Juan Orlando Hernández, dijo en su discurso que “estamos hablando de una incidencia de dengue que no es normal, sino que lo califican de dengue grave. Al final cada uno tiene que cuidar su vida, su salud, la de la familia y aquí no hay otra ruta más que asumir la responsabilidad, hacerlo también en comunidad porque aunque usted tenga nítida su casa y si el vecino no, se están generando los zancudos y le afectan”.

Hernández enfatizó que la prevención y la lucha es de todos los hondureños. “Si tenemos chatarra y basura en la casa puede estar ahí el zancudo. En un montón de llantas, ahí nace el problema”, dijo.

600 casos de dengue

se reportan en San Pedro Sula de enero hasta la fecha, según las autoridades.

Añadió que en varios predios de las oficinas gubernamentales hay acumulación de chatarra y se debe hacer un gran trámite para desecharlas. “Además es un lugar para que aparezcan los zancudos. Estamos hablando de un problema serio, el dengue es de vida o muerte”, agregó el mandatario.

Casos. En lo que va del año, se reportan más de 2,700 casos de la enfermedad en el país, de acuerdo con lo informado por la ministra de Salud, siendo las regiones de San Pedro Sula, los municipios de Cortés y el Distrito Central los que más enfermos reportan.

La funcionaria reiteró el llamado a los hondureños para que eliminen los criaderos del zancudo que transmite esta enfermedad.

“No tenemos decidido declarar estado de emergencia porque en este momento la Secretaría de Salud y los gobiernos locales están dando respuesta”, aseguró Flores.

Aún está en proceso de investigación la muerte de ocho personas al parecer por dengue, seis de ellas son del departamento de Cortés, específicamente de Choloma, Villanueva y San Francisco de Yojoa. “Continúan siendo sospechosos, porque esto es todo un proceso de investigación, desde los hospitales a nivel central ya tenemos los resultados de los exámenes laboratoriales, pero el siguiente paso es pasar a la Comisión de Certificación donde se analiza cada caso y conocer si el paciente tuvo alguna enfermedad asociada a los factores de riesgo”, señaló la ministra.

Dijo que el repunte de las personas afectadas por esta enfermedad se debe al cambio climático, pero también es porque la población no toma las medidas preventivas necesarias. “Hay actividades que la población debe hacer en sus viviendas como tapar los recipientes que tienen agua, lavar la pila, usar repelentes”, dijo la ministra.

Dinorah Nolasco, directora de la Región Sanitaria de Cortés, informó que en la zona se registran de enero a la fecha 1,164 casos de dengue, de los cuales 354 son graves.

“Tenemos una elevación de casos en los municipios de Choloma y Villanueva que es donde hay más afectados. El hospital Mario Rivas y el Seguro Social es de donde más nos reportan”, manifestó Nolasco.

Explicó que Choloma y Villanueva son los más afectados con estas enfermedades víricas debido a la cantidad de personas que residen y porque hay problemas con el servicio del agua potable y tienen que almacenarla.

Recursos. El alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio, pidió a los sampedranos que colaboren con el personal que realiza las intervenciones en los barrios y colonias. Anoche tras finalizar una sesión de corporación, la Alcaldía determinó declarar emergencia sanitaria a fin de destinar los recursos sanitarios para luchar contra el vector.