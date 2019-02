Costos de boletos aéreos, la traba para la llegada de más turistas a San Pedro

San Pedro Sula, Honduras.

Las aerolíneas siguen fortaleciendo sus operaciones en el país con el aumento de frecuencias, lo que provocará un crecimiento en la industria del turismo, afirman autoridades.

En junio, la aerolínea American Airlines comenzará a viajar a Dallas, Texas, y tendrá cuatro frecuencias a la semana desde el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales. En noviembre la aerolínea Air Europa sumará un vuelo más a Madrid desde San Pedro Sula.

Con las nuevas rutas y aumento de frecuencias, el sector turismo se fortalece, aunque aún queda mucho trabajo por hacer. Actualmente uno de los retos más grandes para la industria es que los costos de los boletos aéreos se reduzcan y ganar competitividad con respecto a otros países de la región centroamericana.

250 Dólares. Es el gasto promedio diario que deja el turista en el país. El visitante de negocios deja el doble y se queda en promedio tres días, dos noches, según autoridades.

Solo en el turismo de reuniones los tres primeros lugares son ocupados por Panamá, Costa Rica y Guatemala. En un cuarto lugar está Honduras con su capital industrial, San Pedro Sula.

Los elevados costos de los boletos aéreos han sido señalados por empresarios, autoridades de turismo y expertos internacionales que han visitado el país. Luis Larach, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y empresario hotelero, declaró que viajar de Honduras a otros países sale más caro que de cualquier otro país, por los elevados costos de los pasajes aéreos.

Además 1. Tráfico pasajeros de Air Europa Hasta el momento más de 20,588 viajeros han entrado al país por medio de la aerolínea europea y más de 27,789 han salido. 2. Temporada baja en la terminal aérea En el Villeda Morales es temporada baja de pasajeros, autoridades esperan un aumento en abril por la Semana Santa. 3. Infraestructura en San Pedro Sula La ciudad cuenta con cuatro centros de convenciones y más de 72 hoteles, son más de dos mil habitaciones.

“No tenemos vuelos directos, hay que hacer interconexiones. Hay personas que viajan por tierra a México para comprar boletos y que les salgan más baratos o viajan a Guatemala”, compartió.

Larach explicó que el Gobierno debe revisar sus regulaciones y políticas, ya que los costos de operación estarían obligando a las aerolíneas a tener precios altos en sus boletos. En resumen, la reducción de costos debe ser un trabajo compartido entre el Gobierno y las aerolíneas. “Al reducir los costos se tendría mayor número de visitantes, mayores ingresos para el país, mayor empleo y por ende más bienestar para la población”, señaló el empresario.

Enrique Beltranena, presidente y director general de la aerolínea Volaris, que opera en Guatemala, El Salvador y Costa Rica, declaró que Honduras tiene un problema de competitividad de costos que debe resolver y es fundamental para que las líneas de bajo costo puedan operar en el país.

“El aeropuerto de Tegucigalpa, por ejemplo, es un reto enorme, entrar a Tegucigalpa exige un entrenamiento especial, costos de seguros especiales. Hablemos de aperturas de visas. Nicaragua tiene la mitad de requerimientos de aperturas de visas que las que tiene Honduras o Panamá”. Agregó que Volaris tiene interés en el mercado hondureño, pero no lo ha hecho por competitividad de costos. “Hace un año vino Peter Fleming, encargado del Plan Honduras 20/20, y me preguntó por qué Volaris no entra a Honduras y yo le dije: no puedo, con las tarifas que yo tengo, los impuestos de salida de los aeropuertos de Honduras son más caros que el promedio que tengo en Centroamérica”, señaló Beltranena.

Dania Ferrera, directora del Buró de Convenciones, dijo que de reducirse los valores de los boletos, la llegada de turistas tanto de reuniones como de ocio aumentaría. Este sería un incentivo que promoverían durante las ferias internacionales en las que participan anualmente.

“Para nosotros es un beneficio porque el objetivo sería captar más visitantes internacionales. Hay destinos que son mucho más baratos en costos de boleto aéreo y tal vez más caros en la infraestructura. Entonces nosotros seríamos mucho más atractivos a nivel latinoamericano porque tendríamos bajos costos aéreos y mucho más en infraestructura”, destacó Ferrera.