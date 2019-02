Aprueban L196 millones para edificio de embajada en EEUU

Tegucigalpa, Honduras.



La embajada de Honduras en Estados Unidos tendrá nueva sede a un costo millonario.



Un monto de 196 millones de lempiras fue autorizado por el Gobierno para la compra de un edificio en Estados Unidos.



El fondo fue aprobado mediante decreto Ejecutivo y se oficializó tras ser publicado en el diario oficial La Gaceta el pasado 5 de febrero de 2019.



Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, la compra responde a la necesidad de que la embajada de Honduras en EEUU se haga de su propia sede y ya no se tenga que pagar enormes cifras de dinero por concepto de alquiler.



“El propietario del inmueble donde ha funcionado la embajada de Honduras en Estados Unidos de América y la Misión Diplomática de Honduras ante la OEA, por más de 20 años, decidió convertirlo en una facilidad para un propósito diferente, lo que motivó a rescindir el contrato de arrendamiento de manera unilateral, efectivo a partir del 15 de enero de 2019”, dice en primera instancia el escrito oficial.



En ese sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores agregó que, tras dar la instrucción a las autoridades de la embajada hondureña de buscar un nuevo local para el funcionamiento de la embajada, se llegó a la conclusión de que la mejor opción era la compra del inmueble.



Realizan trámite



Por esta razón, la embajada “preparó un reporte con los detalles del proceso a fin de que la Dirección Nacional de Bienes del Estado como ente rector del Sistema de Bienes Nacionales emitiera un dictamen sobre el proceso para la adquisición de un bien inmueble en el extranjero, conforme al procedimiento establecido en Ley”, cita el comunicado.



“Una vez emitido el dictamen mencionado, se autorizó a esta Secretaría de Estado la compra de un bien inmueble para las misiones diplomáticas de Honduras en Washington DC, estableciendo la cantidad máxima que se podrá invertir para el mismo, con financiamiento aprobado por la Secretaría de Finanzas”.



“Esta Secretaría de Estado aún no ha realizado la adquisición autorizada mediante decreto PCM 007-2019 de fecha 17 de enero de 2019 y continúa en el proceso de búsqueda del nuevo local”, finaliza el escrito.



Tras la aprobación del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, mediante consejo de ministros, de autorizar la compra de un inmueble donde funcione la Secretaría de Estado en los Despacho de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, el pasado 23 de noviembre de 2018, se decretó la reforma a los artículos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo PCM 077-2018, sobre la obtención del edificio para la embajada hondureña.



El decreto Ejecutivo sostiene que “el financiamiento para la compra del referido inmueble es aprobado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, por la cantidad de ciento noventa y seis millones de lempiras (L. 196,000,000.00) mediante resolución No. 192 de fecha 13 de noviembre de 2018”.