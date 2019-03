Falta de puente peatonal en Viveros ha cobrado tres vidas

San Pedro Sula, Honduras.



En noviembre de 2016, la entonces vicealcaldesa de El Níspero, Santa Bárbara, Ada Alicia López, perdió la vida cuando cruzaba el bulevar del norte en la parada conocida como Viveros. Fue arrollada por un microbús de una empresa de encomiendas.



En febrero de este año, un albañil identificado como César también murió cuando un camión repartidor lo atropelló. El hombre iba a trabajar y cuando cruzó el bulevar perdió la vida.

Fotos: Los "cruces mortales" en San Pedro Sula por falta de puentes peatonales



Transcurrió un año y la historia se repite. El ayudante de un rapidito murió atropellado en el mismo lugar. Carlos Enrique Aguilar Rodríguez (de 28 años) laboraba en la ruta de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs ) y cuando se disponía a cruzar a unas personas al otro lado del bulevar para subirlas al bus en el que andaba trabajando fue atropellado por un carro particular.



Son tres tragedias que han enlutado a familias hondureñas y que pudieron evitarse si en el lugar hubiera un puente peatonal.

Lea: Muere ayudante de "rapidito" que cruzaba pasajeros en sector viveros de San Pedro Sula



La parada de Viveros es muy popular en la ciudad, ya que está en el bulevar del norte por donde pasan estudiantes que van la Unah-vs y miles de trabajadores. Los ayudantes de buses son los que se han dedicado a cruzar a las personas para que aborden las unidades en que trabajan.



Ellos paran el tráfico, pero con la última tragedia ocurrida sienten temor.



La Municipalidad ha colocado conos amarillos y asigna Amigos de Tránsito, pero no son suficientes para la cantidad de personas que cruzan esa vía a diario. “Mire, es tremendo porque los conductores no respetan ni a los policías y son pocos los que ceden el paso al peatón. Yo todos los días cruzo en ese lugar y siento miedo con todo eso que ha ocurrido”, dice Martín Pérez, un trabajador de maquila.



Urge puente



La petición de estudiantes, conductores y trabajadores es que construyan un puente peatonal moderno, iluminado y seguro para evitar más accidentes y muertes.



“Mire, es triste ver cómo señores de la tercera edad que a veces vienen enfermos del hospital intentan cruzar la calle y no lo pueden hacer por miedo. Ya es tiempo que encuentren una solución a este problema, y lo más lógico es que construyan un puente”, dice María García, estudiante de Odontología.



Los ayudantes de las unidades explican que ellos ayudan a cruzar a la gente para que usen sus unidades, pero también porque da pesar que estén bajo el sol y que los carros no se detengan.



Para los conductores de carros particulares, la construcción del puente es urgente. “Yo manejo este camión y a veces la gente se mete y tienen razón porque necesitan cruzar, pero es un desorden en este punto”, dice Máximo Sánchez,chofer de camión.



Para el exgerente de Infraestructura Rubén Lozano, es importante que se construya el puente, pero también crear la costumbre en la gente para utilizarlo. “Hemos escuchado que se pretende construir puentes como el que Siglo 21 hizo frente al Seguro Social, y eso es bueno porque deben ser bien iluminados, con rampas para personas en sillas de ruedas y que reúnan todas las condiciones de seguridad”, dice el profesional.



En la zona también se forma congestionamiento vehicular, por lo que se debe buscar una solución. Mientras los sampedranos y visitantes claman por un puente, la presencia de policías es urgente, pues a diario cruzan ese bulevar miles de personas que van a sus trabajos y sus centros educativos.