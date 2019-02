Sectores de Choloma, La Lima, El Progreso y la zona atlántica sin luz para este domingo

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) publicó este día las zonas de Honduras que mañana domingo 23 de febrero no tendrán luz en diferentes horarios.

Suspensiones Enee:

Líneas: 352, 353, y 354 de 08:30 am - 09:30 am y de 3:30 pm- 4:30 pm

Res. Roma

Record

La Posada

Chile Abajo (El Bum, Colonia López Bonilla, Los Cruces, Meroa, El Guayabal, Los Mangos, Km2, Honducaribe, Paleto, La 40, Toloa Empalme, Crike Martínez, Remolino)

Dihego

Rondon

Tropigas

Los Laureles

Plantel Dole

Plantel Sea Land Maersk

Aliansa

Cora Norte

Viosa

Coinsu

Industrial Laundry

Texaco Truck Store

San Roque

La Concordia

Las Delicias

Casa Azul

Bullychampa

Col. 21 de Oct.

Banderas III

La Gran Vía

Puente Alto

La Garrobera

Nisperales

Bajos de Baracoa (Calán, Paleto, Sauce, Cedros, Caoba, la Uva, la Mora, la Junta, Guanacastales, Nola, Kele Kele, Manacalito, Tibombo, Sector Pantano, Tapón de Los Oros, El Ocote, El Boqueron)

Toloa Creek En Tela

La 45

La Dora

La Fragua En Progreso

Savoy

Nueva Ticamaya

La Pava

La Bolsa

Kilometro 6

Tulian

Chivana

Milla 4

Milla 5

Omoa

Los Amates

La Suarez

Col. Marbella

Col. Brisas del Caribe

Col. Nicaraguense

Escuela Marítima

Barrios La Playa

Museo y Castillo San Fernando

Cuyamel

Tegucigalpita

Potrerillos

Corinto

Aduana Corinto

Suyapa Frontera (El Paso Viejo,Las Flores)

Gases del Caribe

Centrales de Cuyamel

San Carlos y Cortecito

Agrecasa y zonas aledañas

La Lima, Cortés (Líneas 284 y 291) 08:30 am - 04:30 pm

Col. Planeta

Col. Céleo González

Col. Palmeras

Col. Cerrito Lindo

Col. Independencia

Aeropuerto S.P.S.

Base Aérea Armando Escalón

Col. Quintas El Dorado

Col. Rivera Hernández

Col. Central

Reparto Los Ángeles

Col. Reparto La Esperanza

Col. Sinaí

Col. Brisas del Sauce

Col. San Cristóbal

Col. Jerusalén

Col. San Fernando I y II etapa

Col. 22 de mayo

Col. Paraíso

Zip Saint Andrews

Col. Reyes Caballero

Lima Vieja

Lima Nueva

Col. Suyapa

Mahprosa

Agromesa

Col. Pineda I y II

Asilo de Ancianos

Campo Pineda

Col. Villa Ester

Col. Usula

Luis Tibaud

Zona Americana

Hospital La Lima Medical Center

Col. La Paz

Campo Dos

Flores de Oriente

Campo Viejo San Juan

Campo Nuevo San Juan

Zip Continental

Col. Oro Verde

Cazanave

Olanchito, Yoro: 08:00 am - 5:00 pm



La Unión, Esquipulas del Norte; Olancho: 08:00 am - 5:00 pm



Sabá, Tocoa, Sonaguera, Bonito Oriental, Trujillo, Santa Fe, Santa Rosa de Aguán; Colón: 08:00 am - 5:00 pm



El Progreso, El Negrito; Yoro: 08:00 am - 5:00 pm

Línea 330: 05:00 am - 08:00 am

Aldeas:

Río María

Piedra Pintada

Corozal

Villa Nuria

Residencial La Ensenada

Cuyamel

Res. Villa Corinto

Sambo Creek

Granadita

Roma

Salitrán

Quebrada Grande

Cacao

Municipio de Jutiapa

Nueva Armenia

Aguacate

Línea 2

Belaire

Cefalú

California,

La Masica

Entelina

Tómala

Los Olanchitos

Aldea Corralitos

Santa Fe

Aldea Cantor

Ilamapa

Aguacate Línea

Papaloteca

La Bomba

Venus

Lis Lis

Municipio de Balfate

Aldea Río Esteban

Río Coco

Limeras

El Carbón

Lucinda

Hotel Palma Real

Generador

La Gloria

Hospital Loma de Luz y zonas aledañas

Líneas: 216, 251, 252 y 276: 08:30 am - 4:30 pm

El Chaparro (Norte y Centro)

Centro de Choloma

Bo. Abajo

Posta Policial

Municipalidad de Choloma

Col. INFOP

Col.García

El Guayabal

La Primavera

La Curva

Rubí

Suyapa

Bosques de Choloma

Bo. San Antonio

Misisipi

19 de Sep.

11 de Abril

San Francisco

Pagán

Los Prados

El Kilómetro

Cedén

IHSS

Supermercados La Antorcha

Estadio Rubén Deras

Rinagro

Corrugados de Sula

Mall Las Américas

Europa

El Prado

Monterrey

Aldea Agua Prieta

Ciudad Jardín

San Carlos

Brisas de la Candelaria

Villa Valencia

Bo. Suyapa

Químicas Tempo

Industrias Triple A

Fabrica Paraíso

Pacasa

Ethan Allen,

Bo. El Banco

Col. Coco Sur

Estación de Bomberos

Centro de Salud

Graneros Nacionales

Parque Industrial Real

Las Lomas

Col. Canadá

La Mora

Loma Verde

La Jutosa

Bello Horizonte

Aldea El Barrial

Plásticos Emilca

Zip Inhdelva

Madex

APROCACAOH

Sinor

Col. San Miguel I y II

Quintas San Miguel

Armando Gale

Col. Santa Fe Central

Las Torres

Zip América

Adeca (Kativo)

Brooms And Mops

Toledo Woodwork

Zip Galaxy

Zip Honduras

Industrias del Trópico

Gasolinera Puma y zonas aledañas