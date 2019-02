Juicio de “Mi Rosa” sigue en etapa de incidentes

Tegucigalpa, Honduras.



El primer día en el juicio oral y público contra la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo terminó sin evacuarse la etapa de incidentes; hoy se tiene previsto que a partir de las 10:30 am se reanude la audiencia, y será el momento cuando la defensa de la acusada propondrá pruebas sobre hechos nuevos que son desconocidos por las partes.



Las defensas técnicas de Rosa Elena Bonilla, Saúl Fernando Escobar y Mauricio Mora, todos acusados en el caso Caja Chica de la Dama, mostraron ayer su inconformidad por la negativa del Tribunal en Materia de Corrupción en reprogramar el juicio en vista que las defensoras públicas que fueron asignadas a Escobar alegaron que no han tenido el suficiente tiempo para estudiar y analizar los 24,000 folios que conforman el expediente, así como de plantear una estrategia a favor su representado.

Esta situación motivó a que en dos oportunidades el Tribunal se tomará un receso para analizar la solicitud planteada en el momento de inicio del juicio y al presentar el recurso de reposición.

En ambos momentos, el Tribunal declaró no ha lugar el planteamiento, justificando que se tuvo el tiempo necesario y que la defensa técnica no argumentó antes del inicio del juicio que no era suficiente para el estudio del expediente; por lo tanto, la solicitud no era oportuna ni pertinente.

Saúl Escobar y Mauricio Mora al ser trasladados.

“Se ha trabajado sábado y domingo, los primeros días se atrasó porque la Corte no facilitó de inmediato las copias, la fotocopiadora estaba mala y esto retrasó que estudiáramos el expediente. Es un caso complejo, me da lástima cómo se imparte la justicia y no se da igualdad en este caso”, expresó una de las defensoras ante el Tribunal cuando conoció la resolución de los jueces.



La petición de las defensas también fue para solicitar el cambio de sala para el desarrollo del juicio en vista que no se cuenta con la comodidad para que defensores, acusados y público cuenten con el espacio necesario para el juicio que está previsto para un mes.



El juicio



Son tres reprogramaciones las que ha tenido el proceso en el caso Caja Chica de la Dama.



Los tres imputados son acusados de apropiación indebida y fraude en perjuicio de la administración pública.

El expresidente Lobo acudió al tribunal.

Se han acreditado una gran cantidad de medios probatorios para evacuarse en el juicio, entre los que destacan peritajes técnicos, media docena de testigos que presentarán los fiscales de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), auditorías forenses, entre otros.



“Cuál es la carrera en este juicio. Hay presiones fuertes, está la Maccih viendo cómo se comporta el juez y su subalterno, el fiscal. Solo se ha pedido el respeto al debido proceso y el derecho a defensa”, dijo Juan Carlos Bergaza, apoderado de Rosa Elena Bonilla. En el expediente se establece que los tres acusados conformaron una organización delictiva para apropiarse de fondos durante los años 2011 a 2015.