Vendedores y policías municipales arman revuelta en pleno centro

Tegucigalpa, Honduras.

En pleno Día del Amor y la Amistad, los vendedores ambulantes y policías municipales protagonizaron un nuevo enfrentamiento en el centro histórico de la capital. El detonante para que se diera el pleito fue un intento de desalojo de una vendedora de flores artificiales que estaba en las cercanías de la catedral San Miguel Arcángel. La concurrida avenida Miguel Cervantes, entre las calles Matute y Adolfo Zúñiga, se convirtió en un campo de batalla adonde más de 100 vendedores lanzaban piedras y cualquier objeto a los policías municipales, quienes respondían con bombas lacrimógenas y hasta piedras.

Gladis Amador, una buhonera, expresó que en estas fechas aprovechan para hacer buenas ventas, ya que es un día de alto consumo.

“Hubo destrucción de ventas, hay unos vendedores que no se pueden controlar, hay varias personas heridas, nosotros trabajamos con dinero prestado; ahora que ya no vendimos no tenemos cómo pagar”, lamentó Amador.

Los vendedores exigían a mediodía la libre comercialización de sus productos, pese a conocer el permiso temporal que la Alcaldía les ha otorgado de activarse de 4:00 pm a 7:30 pm. En el lugar se estima que hay unos 600 vendedores, según las autoridades edilicias, pero solo 190 están censados.