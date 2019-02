Sulambiente cambia horarios en 19 barrios y colonias de SPS

San Pedro Sula.



A partir de hoy, la empresa Sulambiente realizará cambios en el horario y frecuencia de recolección de los desechos sólidos en 19 barrios y colonias de San Pedro Sula.



El nuevo horario para los barrios La Navidad, San Luis, Cabañas, Las Palmas y las colonias Pastor Zelaya, Valle De Sula, residencial Brisas del Merendón, Miguel Ángel Pavón, Perfecto Vásquez, Guillén y Residencial Villa Olímpica será los lunes, miércoles y viernes en horario matutino.



En Villas Mallorca, El Paraíso, Salamanca, Toledo, Modelo, Honduras, la Ideal y barrio Morazán la frecuencia será martes, jueves y sábado en horario diurno.



Liliana Ciro, gerente de Sulambiente, dijo que los demás sectores seguirán con el mismo horario y frecuencia del tren de aseo.



“Es necesario que la población colabore en la recolección de los desechos y no confiarlos a terceros que no están autorizados”, agregó Ciro.



Si en su colonia la ruta del camión es diurno el horario es de 6:00 am a 2:00 pm y si es nocturno el horario es de 7:00 pm a 2:00 am, “la frecuencia es intermedia es decir tres veces a la semana” concluyó.



Golda Sánchez, relacionadora pública de Sulambiente, recordó que los canales de comunicación de la empresa se mantienen abiertos a la población para que presenten sus denuncias por cualquier problema, solo debe especificar la dirección del lugar y una imagen o video del sitio.