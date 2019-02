Dengue tipo dos, el más agresivo, es el que afecta a los sampedranos

San Pedro Sula, Honduras.

El zancudo Aedes aegypti puede transmitir cuatro tipos del virus del dengue, es por ello que las autoridades sanitarias piden a los ciudadanos eliminar los criaderos del mosquito.

Luisamaría Pineda, epidemióloga del hospital Mario Rivas, explicó que hay cuatro tipos de dengue: Den1, Den2, Den3 y Den4, y el que circula en nuestro medio es el serotipo dos, uno de los más agresivos por las complicaciones que causa.

“El que anda circulando es el Den2; si alguno de nosotros desarrolló dengue por primera vez, en esta ocasión queda inmunizado para el Den2. Si aparecen los demás puede volver a dar dengue porque es otro tipo de virus”, explicó la especialista.

No hay un registro en los centros asistenciales si una persona ya fue infectada con dengue y es atendida nuevamente con la enfermedad.

“Podemos darnos cuenta de que es dengue por los exámenes de laboratorio, pero para saber qué tipo de virus fue el que me infectó hay que hacer cultivos, y no se hacen a cada rato, solo nivel central tiene para hacerlos, y se hace cuando hay brote para saber cuál virus anda circulando, pero no se hace de rutina”, manifestó.

En la Capital Industrial se reportan 377 casos de dengue, 225 no grave y 152 del denominado grave, en las primeras cinco semanas del año.

145 mil hemogramas se hicieron en enero en el laboratorio del hospital Mario Rivas, de los cuales 45,000 fueron para detectar el virus del dengue.

El hospital regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) reporta hasta la semana epidemiológica número cinco 152 enfermos de dengue no grave.

Los barrios y colonias donde más casos de esta enfermedad vírica ha habido son de los sectores sureste y suroeste. Solo en el Mario Rivas se ha atendido en las primeras semanas del año a 510 enfermos, siendo los menores los más afectados. En 2018 se atendió a 907 personas.

La epidemióloga llamó a los ciudadanos para que eliminen los criaderos del zancudo transmisor.

“No estamos haciendo las labores de limpieza en nuestras casas y no contribuimos a controlar el brote, y muchas veces tenemos el zancudo en la casa. Un criadero se puede dar en una chapita”, señaló.

“Desde noviembre del año pasado estamos en alarma por la cantidad de casos que están llegando”, expresó.

Carlos Leitzelar, jefe del banco de sangre del Rivas, pidió a los sampedranos acudir a donar sangre, debido a que la están requiriendo para los enfermos con dengue grave.